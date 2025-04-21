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Hamile kadının cansız bedeni 10 gün sonra bulundu: Kocası çocuğuyla meydanda yürürken yakalandı

Hamile kadının cansız bedeni 10 gün sonra bulundu: Kocası çocuğuyla meydanda yürürken yakalandı

16:1421/04/2025, Pazartesi
IHA
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Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedine ulaşıldı
Kastamonu'da bir evde hamile kadının cesedine ulaşıldı

Kastamonu'da apartmanı saran koku sonrası ekiplere haber veren apartman sakinlerinin ihbarı üzerine eve gelen ekipler, hamile kadın cesediyle karşılaştı. Hamile kadının, yapılan incelemesinde vücudunda bıçak izlerinin olduğu ve 10 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

Kastamonu'da apartmanı saran koku ihbarı üzerine ekiplerin girdiği evde, 28 yaşındaki hamile kadının cesedi bulundu.


Olay, İnönü Mahallesi Arnavut Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmandan kötü kokuların gelmesi üzerine binada yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma neticesinde eve girdi.


Evde, hamile bir kadının cesediyle karşılaşıldı. Bunun üzerine polis ve sağlık ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. Cesedin, 28 yaşındaki hamile Elif Civil'e ait olduğu tespit edildi. Elif Civil'in, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedin 10 günden fazladır evde olduğu belirtildi.


Ekiplerin evde yaptıkları incelemelerin ardından Elif Civil'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kocası çocuğuyla meydanda yürürken yakalandı


Yaşanan olayın ardından harekete geçen Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ölen kadının kocası B.C.'yi (29) yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, B.C.'nin kent merkezindeki Nasrullah Meydanı'nda olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından B.C. cinayet şüphelisiyle kent meydanında yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs yakalanırken, bebek arabasıyla yanındaki çocuğu İ.C. (1,5) polis ekipleri tarafından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.




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