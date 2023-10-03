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Hareket eden otomobile atlayarak el frenini çekti: 11 yaşındaki çocuk faciayı böyle önledi

İstanbul Sultangazi'de bir ortaokul öğrencisine çarpan sürücü, panikle aracından inince el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada aracın geri gitmeye başladığını fark eden başka bir çocuk el frenini çekerek kazayı önledi. Panik dolu anlar kameraya böyle yansıdı.

16:54 . 3/10/2023 Salı
AA
Panikle el frenini unuttu: Kayan aracı başka bir çocuk durdurdu.

Panikle el frenini unuttu: Kayan aracı başka bir çocuk durdurdu.

Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde seyir halindeki bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuğa çarptı.


El frenini çekmeyi unuttu

Çarpmanın etkisiyle panikleyen sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu aracından inerek çocuğa yardım etmek istedi.


Bu sırada olayı izleyen ve otomobilin hareket etmeye başladığını fark eden başka bir öğrenci ise aracın kapısını açarak el frenini çekti.


Çocuğun olası ikinci kazayı önlediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.


Bu arada, kazada hafif yaralanan çocuğun da hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


Olay anı kameraya yansıdı

Görüntülerde sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciye çarptığı, ardından panikle yardıma koştuğu, bu sırada kayan otomobile atlayan başka bir öğrencinin de el frenini çektiği görülüyor.

#Trafik kazası
#İstanbul
#trafik
16 dakika önce
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