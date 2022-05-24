Gündem HDPden Türkiyenin İsveç ve Finlandiya için NATO vetosuna tepki
POLİTİKA

HDP'den Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya için NATO vetosuna tepki

HDP, NATO'ya üye olma konusunda Türkiye'nin engeline takılan İsveç ve Finlandiya'nın veto edilmemesi gerektiğini söyledi. HDP'li Beştaş, PKK'lı vekil Kakabaveh'e desteğini esirgemeyen bir açıklama yaptı. Beştaş, PKK'lı vekil Kakabaveh'in terör örgütüne yönelik çalışmalarını görmezden gelerek, Kürt olduğu için terörist muamelesi gördüğünü iddia etti.




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Haber Merkezi Diğer
HDPden Türkiyenin İsveç ve Finlandiya için NATO vetosuna tepki
HDP'li Meral Danış Beştaş

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Beştaş'ın gündeminde İsveç parlamentosunda, Türkiye'nin de iadesini istediği İran asıllı PKK/YPG'li terörist vekil Amineh Kakabaveh vardı. HDP'li Beştaş, PKK'lı vekil Kakabaveh'e desteğini esirgemeyen bir açıklama yaptı.

'Kürt olduğu için terörist muamelesi görüyor' iddiası

Meral Danış Beştaş, PKK'lı vekil Kakabaveh'in terör örgütüne yönelik çalışmalarını görmezden gelerek, Kürt olduğu için terörist muamelesi gördüğünü iddia etti.

İktidarın, "Küresel olarak Kürt haklarını temel özgürlüklerini savunan herkesi terörist ilan etmeye çalıştığını" savunan Beştaş, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişinin Türkiye tarafından engellenmesine olumsuz baktıklarını da belirtti.

"İsveç ve Finlandiya veto edilmesin"

"İsveç ve Finlandiya’yı veto ederek bu meseleyi çözemezsiniz" diyen HDP Grup Başkanvekili, "Tabii ki dar pazarlıklara bu ülkelerin gireceklerini düşünmüyoruz. Çünkü İsveç'te de Finlandiya'da da demokratik bir düzeni, adil bir yargı sistemi, düşünce ve ifade özgürlüğü yerleşmiş durumda." dedi.

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"İsveç ve Finlandiya’nın bu kadar yıllık emeklerini çöpe atmayacaklarına inanıyoruz."

İsveç ve Finlandiya'nın bu kadar yıllık emeklerini çöpe atmayacaklarını da sözlerine ekleyen Beştaş, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Diğer mesele NATO meselesi. Biliyorsunuz İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyesi olması konusunda Türkiye’nin vetosu var ve gerekçe olarak Suriye Demokratik Güçlerine verdiği desteği kesmelerini istiyorlar. Günlerdir iktidar bunu yapıyor, burada kalmıyor. Bu taleplerin yanında İran Kürtlerinden bir kadın İsveçli bir parlamenter var, ismini vermeyeyim. İsveç milletvekili sadece Kürt olması ve AKP’yi eleştirmesi sebebiyle terörist muamelesi görüyor.

Kürt düşmanlığına bağladı

Kürt meselesi Türkiye’nin içinde çözülebilir, gidip NATO’ya şantaj yaparak İsveç ve Finlandiya’yı veto ederek bu meseleyi çözemezsiniz, bunu herkes biliyor. Tabii ki dar pazarlıklara bu ülkelerin gireceklerini düşünmüyoruz. Çünkü İsveç'te de Finlandiya'da da demokratik bir düzeni, adil bir yargı sistemi, düşünce ve ifade özgürlüğü yerleşmiş durumda. Kürt karşıtlığına taraftar toplamanın sonuçsuz kalacağını görüyoruz. İsveç ve Finlandiya’nın bu kadar yıllık emeklerini çöpe atmayacaklarına inanıyoruz. Kürt düşmanlığı çabaları boşa kürek sallamaktır."

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