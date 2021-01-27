HDP'li İmir, el çabukluğuyla teröristin cebinden telefonu alıp delil karartmaya çalışmıştı: Tüm belgeler kurtarıldı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, hakkındaki silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütü propagandası yapma suçlarına dair kayıtlara istinaden Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalanarak gözaltına alınması, üzerinden elde edilecek suç ve suç unsuru olduğu değerlendirilen materyallere el konulması talimatı verilen ve 28 Kasım 2020'de Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alındığı esnada yanında bulunan HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir tarafından cep telefonu el çabukluğuyla alınan E.O'nun aynı gün sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol kaydıyla serbest bırakıldığı anımsatıldı.

El çabukluğuyla telefonu aldı

Milletvekili İmir'in şüphelinin cep telefonundan temini mümkün olabilecek delilleri yok etmeyi hedeflediği düşünülerek bu durumun mevcut dosya açısından yeni delil olarak değerlendirildiği, yine aynı soruşturma kapsamında Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, 8 Aralık 2020'de şüpheli E.O'nun, İmir tarafından el çabukluğuyla alınan cep telefonu da üzerindeyken yakalanarak gözaltına alındığı, 9 Aralık 2020'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi.

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GÜNDEM HDP'li vekil İmir gözaltına alınan PKK'lı teröristin telefonunu polislerden saklamaya çalışırken görüntülendi

Bütün belgeler kurtarıldı

Açıklamada, şunlara yer verildi: "Şüpheli E.O. yakalandığında üzerinde ele geçirilen ve sim kartı olmadığı anlaşılan cep telefonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler neticesinde cihazda silme işlemlerinin yapıldığı görülmüş ve yapılan işlemler sonucu bu veriler kurtarılmıştır. Bahse konu veriler uzmanlar tarafından incelendiğinde aralarında PKK/KCK silahlı terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüne müzahir JINNEWS haber ajansına ait haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar listesinde bulunan kitaplar, örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman, fotoğraf ve videonun bulunduğu anlaşılmıştır.

OYNAT 01:00 HDP Milletvekili Nuran İmir, el çabukluğuyla teröristin cebinden telefonu alarak delil karartmaya çalıştı HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, yanında bulunan terör örgütü üyesi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada skandal bir harekete imza attı. İmir, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alıp delilleri yok etmeye çalıştı. BiP'te paylaş

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Diğer yandan, bahse konu silme işleminin, ilk gözaltı işleminin yapıldığı ve bu esnada telefonun İmir'in el çabukluğuyla alıp sakladığı anlaşılan 23 Kasım 2020 tarihi ile ikinci gözaltı işleminin gerçekleştirildiği 8 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılmış olduğu tespit raporunda belirtilmiş ve ara rapor Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmiştir."

OYNAT 00:59 HDP'li milletvekili, Şırnaklı annelerin 'kahrolsun PKK' sloganlarını ses sistemiyle engellemeye çalıştı Şırnak'ta, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin, HDP il binası önünde yapmak istedikleri bu haftaki eylemleri, HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in de aralarında bulunduğu grup tarafından kurulan ses sistemiyle yüksek tonda müzik çalıp, slogan atarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemeye rağmen HDP binası önünde terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.



Ellerinde Türk bayraklarıyla 'Şırnaklı kadınlar hesap soruyor' 'Teröre geçit yok' yazılı dövizler ve PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganları attı.





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Bahse konu cep telefonuna yönelik detaylı inceleme işlemlerinin, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca sürdürüldüğü kaydedildi.