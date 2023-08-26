Hedef bir milyon öğrenciye yuva

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), YKS sonuçlarının açıklanmasıyla barınma telaşına düşen öğrenciler için hazırlıklarını hızlandırdı. Bununla ilgili özel yurtlardaki atıl kontenjanlar devreye sokularak ilk etapta yurt kapasitesini 1 milyona çekmek hedefleniyor. Tercih döneminin sonuçlanmasının ardından üniversitelerde önümüzdeki hafta başlayacak kayıtlara paralel GSB, yurt kapasitesini artırmak için çalışma başlattı.

Türkiye genelindeki 800 bin yatak kapasitesine sahip bakanlığa bağlı yurtlara, artan kiralar nedeniyle bu sene başvuruda artış bekliyor. Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının açılması ile birlikte faaliyete girecek yeni GSB yurtlarının yanı sıra bazı özel yurtların kiralanması, bazı özel yurtlarda boş kalan kapasitelerinin de değerlendirilmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor. Özel yurtların bazı illerde neredeyse yüzde 50 kapasite ile hizmet verdiği ve önemli bir altyapının atıl kaldığı ifade ediliyor. Özel yurtlarla görüşmelerini sürdüren bakanlık, yurtlara başvuran öğrencilerin açıkta kalmaması için yurt kapasitesini ilk etapta 1 milyona çekmeyi hedefliyor. Edinilen bilgilere göre, kiralama seçeneği hayata geçirilirse fiyatlandırma KYK ücret sınıflandırmasına uygun olacak.