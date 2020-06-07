Hem mücadele etmiyor hem engelliyor

Toplu ulaşım başta olmak üzere korona ile mücadelede etkili önlemler almadığı için eleştirilen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de AK Partili ilçe belediyelerin hizmet üretmesini engel olmaya başladı. Beyoğlu Belediyesi’nin İstiklal Caddesi’ndeki dezanfektan ve maske dağıtım yerlerini yıkan İBB yönetimi, Esenler Belediyesi’nin vatandaşları bilinçlendirmek için köprü ve üstgeçitlere astığı bilgilendirme pankartlarını bir gecede toplattı.

AFİŞ OPERASYONU

Esenler Belediyesi’nin ilçe sınırları içindeki köprü ve üst geçitlere asılan “Maske takınız, mesafenizi koruyunuz, elinizi yıkayınız” afişleri bir gecede İBB ekipleri tarafından toplatıldı. Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Koronavirüsle mücadelede sınıfta kalan İBB, şimdi de halka hizmet eden belediyeleri engelliyor. İBB, şimdi de belediyemizin Covid-19’la ilgili onlarca afişini gece yarısı operasyonuyla söktü” dedi.

İBB TARAFINDAN SÖKÜLDÜ

Esenler Belediyesi sosyal medya hesaplarında ise, “Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Ancak koronavirüs ile mücadele için kullandığımız ve vatandaşları bilgilendirdiğimiz tanıtım mecralarımızdaki afişler İBB tarafından sökülmüştür” ifadesine yer verildi.

ÜCRETSİZ HİZMETE İBB “DUR” DEDİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’un en çok ziyaretçi çeken noktaların başında İstiklal Caddesi geliyor. Beyoğlu İlçe Pandemi Kurulu’nun 6 Mayıs’ta aldığı karar doğrultusunda caddeye girişlerde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alınan karar doğrultusunda Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi girişinde yaklaşık bir aydır vatandaşların ateşleri ölçülerek, maske dağıtımı yapıldı. Belli noktalara ise dezanfektan cihazları yerleştirildi. Toplum sağlığı için kurulan stantlara 4 Haziran gecesi İBB ekipleri tarafından baskın düzenlendi. İBB ekipleri yanlarında getirdikleri vinç ile stant ve dezanfektan cihazlarını zor kullanarak kaldırdı.

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1 MİLYON ÜCRETSİZ MASKE DAĞITILDI

Yaşanan olay sonrası açıklamam yapan Beyoğlu Belediyesi ücretsiz hizmetin nasıl İBB tarafından durdurulduğunu gözler önüne serdi O açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İstiklal Caddesi’nin Taksim girişine, Tünel Meydanı girişine ve Galatasaray Meydanı’na stantlar kurduk. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kurduğumuz stantlarda; caddeye giriş yapmak isteyen vatandaşlarımıza bir yandan ücretsiz maske dağıtırken bir yandan da cihazlarla ateşini ölçtü ve ellerine dezenfektan sıktı. Yaklaşık iki aydır devam eden uygulama ile vatandaşlarımıza yaklaşık 1 milyon ücretsiz maske dağıttık. Vatandaşlarımızın büyük beğenisini toplayan hizmetlerimiz İBB’yi rahatsız etti. 4 Haziran gecesi saat 03:00 civarında kamyon, vinç gibi araçları ve yüzlerce personeliyle birlikte, hizmetlerimizi hazmedememiş eşkıya mantığıyla İstiklal Caddesi’ne gelerek vatandaşlarımızın sağlığını korumak için kurduğumuz stantlarımızı yerlerinden söküp kamyonlara yükleyerek götürmüştür. Yaşanan olayı şiddetle kınıyor, İBB’nin bu eşkıya tutumuna karşı gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”