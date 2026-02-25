Her hesaba karşı bir hesabımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi Temel Atma Töreni, KAAN Teknoloji Merkezi ile Deniz Savaş Yönetim Sistemi Merkezi Ek Binası Açılış Töreni’ne de katıldı. Törende açıklamalara bulunan Erdoğan, şunları söyledi: “Envanterimize kattığımız Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz.”

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

“Simülatör üretim ve entegrasyon tesisi ile eğitim, hazırlık ve sürdürülebilir operasyon altyapımızı büyütüyor, insan kaynağımızı daha nitelikli hale getiriyoruz. Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa’nın en büyük üretim ve entegrasyon tesisi olacak. KAAN Teknoloji Tesisi ve Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi ile hava ve deniz platformlarımızın kritik teknoloji omurgasını daha da sağlamlaştırıyoruz.”

GÜCÜMÜZÜ ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAK

“Bu gurur verici sistem, tesis ve platformları bizlere kazandıran HAVELSAN’ımıza yürekten tebrik ediyor, kendilerine şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Türkiye’nin hem ‘Gök Vatan’daki hem de ‘Mavi Vatan’daki savunma gücünü, kapasitesini, caydırıcılığını bir üst seviyeye taşıyacak bu eserlerin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

HER YIL YENİ REKORLAR KIRIYORUZ

“Büyük bir gururla ifade etmek isterim ki, bugün Türkiye dünyada kendi savaş gemisini geliştirip denize indiren 10 ülkeden biridir. Savunma ve havacılık ihracatında her geçen yıl yeni rekorlar kırıyoruz. Sadece geçtiğimiz sene savunma ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüzde 48 oranında artarak 10 milyar doları geride bıraktı. Bu rakam dikkatinizi çekerim; 2002’de yalnızca 248 milyon dolardı.”

1400’ÜN ÜZERİNDE PROJEMİZ VAR

“Hâlihazırda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11’inci ülkesiyiz. 2028’de 11 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşarak savunma ve havacılık ihracatında inşallah dünyada ilk 10 ülke arasına gireceğiz. 2025 sonu itibariyle savunma sanayindeki proje hacmimiz 100 milyar doları, proje sayımız ise 1400’ün üzerine çıktı.”

KENDİMİZE İNANDIK

“Biz bu başarıları nasıl elde ettik? Her şeyden önce kendimize inandık. Aziz milletimize güvendik. Bu ülkenin gençlerine yatırım yaptık ve onların önünü açtık. Diğerleri yapabiliyorsa biz neden yapamayalım diyerek bu yola çıktık. Tam bağımsız Türkiye idealini savunma alanında kararlı bir devlet politikası olarak benimsedik ve uygulandık. Kritik teknolojiler başta olmak üzere sistemlerimizi, platformlarımızı, altyapımızı sürekli gelişen, sürekli yenilenen bir teknoloji ekosistemine dönüştürdük.”





Yolumuza devam edeceğiz

Uzun olduğu kadar dikenli de olan bu yolda ölümümüzü kesmek, ümidimizi yıkmak, cesaretimizi kırmak isteyenler oldu” diye konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Biz her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken, ‘Bunlar bizim başımıza iş açacak,’ ‘Bu yoldan dönün’ diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirini aldırmadık. Bizi kendi seviyelerine çekmek isteyenlere kulak asmadık. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, aynı iştiyakla, aynı şevk ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Biz tüm bu teknolojileri bir amacımız, bir hedefimiz, bir davamız olduğu için; millet olarak asra mührümüzü vuracağımız Türkiye Yüzyılı’nı inşa etmek için geliştiriyoruz. Bizim kimsenin bir avuç toprağında gözümüz yoktur. Tahakküme dayalı bir güç ve nüfuz peşinde asla değiliz.”





Yazılımda milli hamle

Milli yazılımların önemine dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “HAVELSAN’ımız şu anda çok önemli projeler yürütüyor. Bulut Bilişim Sistemi Projesi bunlardan biridir. Bu proje nihayete erdiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin karargâhlarındaki operasyonlar, insanlı ve insansız sistemler HAVELSAN’ımızın komuta kontrol yazılımlarıyla gerçek zamanlı olarak yönetilecek. Yine HAVELSAN’ımızın geliştireceği yerli siber kalkanla korunacak bu sistemle stratejik, operatif ve taktiksel kabiliyetlerimizi tahkim edeceğiz. Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Dolayısıyla tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez. İşte bu anlayışla ‘Türkiye’nin verileri Türkiye’de kalmalı’ diyerek milli teknoloji hamlemizi yazılım sektöründe de devreye aldık.”





Ay yıldızın gölgesinde kaosa izin vermeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda 'Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile İftar' programına katıldı. Erdoğan, "Yeniden şekillenen dünya sisteminde bölgesinin kutup başı olarak yerini pekiştiren bir Türkiye'yi süratle inşa ediyoruz. Hamdolsun bugün ülkemizin her karışında huzur ve emniyet hakim. Türkiye'nin batısı ne kadar güvenliyse doğusu o kadar güvenli" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili de "Aziz milletimizle birlikte bu süreci ilmek ilmek dokuyoruz. Anaların ağlamadığı, ocaklara ateşlerin düşmediği bir Türkiye'yi inşallah birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu. Erdoğan, "Güven ortamı güçlendikçe buna paralel olarak yatırım artıyor, istihdam artıyor. Esnafın, tüccarın, çiftçinin yüzü gülüyor. Gabar'da olduğu gibi yıllarca atıl kalan petrolümüzün doğal gazımızın ekonomiye kazandırılmasıyla 86 milyonun tamamının refah seviyesi yükseliyor" ifadelerini kullandı.

HER HESABA KARŞI BİZİM DE HESABIMIZ VAR'

"Demokrasimize kim saldırırsa tepelerine binmeye devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türklerin tarih boyunca birilerinin gölgesinde kalmayı, birilerinin gölgesine sığınmayı zül adetmiş, hür doğmuş, hür yaşamış, hür olarak emaneti teslim etmeyi her şeyden aziz görmüş bir millet olduğunu kaydetti. Erdoğan, özetle şöyle konuştu:

"Gölge olarak sadece ay yıldızlı al bayrağın gölgesini bilir ve tanırız. 86 milyonun her bir ferdi için yeryüzünde en güvenli yer, ay yıldızlı al bayrağımızın huzur veren gölgesidir. Allah'ın izniyle sizlerin de gayretiyle inşallah bu gölgede huzursuzluk, istikrarsızlık kargaşa ve kaos çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Her hesaba karşı unutmayın, bizim de hesabımız var. Her oyunu bozacak, her komployu boşa çıkaracak hazırlığımız var."





Projeleri inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Simülatör Entegrasyon Hangarı’nı yerinde inceledi. GÖKBEY, HÜRJET, ALTAY gibi milli platformların simülatörleri ile sivil tam uçuş simülatörleri hakkında HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar tarafından Erdoğan’a bilgi verildi.



