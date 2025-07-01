Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Hesaplar eylüle kaldı

Hesaplar eylüle kaldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:001/07/2025, Salı
G: 1/07/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

CHP’de 8 Eylül’e ertelenen kurultay davası sonrası Genel Merkez derin bir oh çekerken, Kılıçdaroğlu cephesi kararın eylülde çıkacağına ilişkin beklentisini koruyor.

Almanya dönüşü İstanbul’da miting yapma kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeleri İstanbul’dan takip etti. Kararın ardından Genel Merkez’e gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bana göre 4 tane şizofrenik bir dava dilekçesi ile dava açılıyor. Türkiye bununla meşgul oluyor” diyerek dava açan isimleri hedef aldı. Üstü örtülü olarak Kemal Kılıçdaroğlu’na da göndermede bulunan Başarır, “Bir büyüğümüz, genel başkan olmak istiyorsa, mahalle seçimleri ile başlar, Sayın Özgür Özel gibi delege karşısına çıkar, delege test eder, başarılı olursa kazanır. Bunun dışında yargı kararı ile oturabilecek hiç kimse yok. Biz buradayız” dedi. Dünkü dava Kılıçdaroğlu cephesi tarafından da yakından takip edildi. Kurultay iptaline ilişkin eylülde karar çıkacağı fikri korunuyor. Mahkemenin ceza davasına göre kararını açıklayacağını değerlendiren kurmaylar, duruşmanın CHP’nin 104’üncü yıl dönümünden 1 gün önceye denk gelmesini ise manidar buluyor.



#CHP
#Siyaset
#Kurultay
#Dava
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz