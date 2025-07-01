Hesaplar eylüle kaldı

Almanya dönüşü İstanbul’da miting yapma kararı alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelişmeleri İstanbul’dan takip etti. Kararın ardından Genel Merkez’e gelen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Bana göre 4 tane şizofrenik bir dava dilekçesi ile dava açılıyor. Türkiye bununla meşgul oluyor” diyerek dava açan isimleri hedef aldı. Üstü örtülü olarak Kemal Kılıçdaroğlu’na da göndermede bulunan Başarır, “Bir büyüğümüz, genel başkan olmak istiyorsa, mahalle seçimleri ile başlar, Sayın Özgür Özel gibi delege karşısına çıkar, delege test eder, başarılı olursa kazanır. Bunun dışında yargı kararı ile oturabilecek hiç kimse yok. Biz buradayız” dedi. Dünkü dava Kılıçdaroğlu cephesi tarafından da yakından takip edildi. Kurultay iptaline ilişkin eylülde karar çıkacağı fikri korunuyor. Mahkemenin ceza davasına göre kararını açıklayacağını değerlendiren kurmaylar, duruşmanın CHP’nin 104’üncü yıl dönümünden 1 gün önceye denk gelmesini ise manidar buluyor.