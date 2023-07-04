Hıfzıssıhha’yla aşının yüzde 86’sı yerli olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inşaatı devam eden Hıfzıssıhha Merkezi tamamlandığında kullanılan tüm aşıların yüzde 86’sının yerli üretilir hale geleceğine dikkat çekti. Önceki gün toplanan kabine sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, yerli aşı çalışmaları için Hıfzıssıhha Merkezi’nin ilk etabının tamamlandığını, ikinci etabının ise inşaatının devam ettiğini söyledi. Koca, “Bittiğinde, bugün kullandığımız tüm aşıların yüzde 86’sı yerli üretilir hale gelecek. Şu an hepatit-A, suçiçeği ve kuduz aşılarını, teknoloji transferiyle yerlileştiriyoruz. Önemli bir aşamaya geldik, bitmek üzere. Hıfzısıhha Merkezi’miz de tamamlanıp devreye girdiğinde aşıda yerlileşme oranımız hızla yükselecek. Türkiye yıllar sonra yeniden aşı üretebileceğini TURKOVAC ile gösterdi. Devamı bağışıklama programındaki aşıları üreterek gelecek” ifadelerini kullandı.

Kızamık salgını iddialarına da cevap veren Koca, “Bir salgın durumu söz konusu değil, kontrol altında. Tespit edilen tüm vakalar için gerekli tedaviler uygulanıyor. Ayrıca filyasyon çalışmaları son derece sıkı şekilde yapılıyor. Şu an göç nedeniyle birçok ülkede kızamığın arttığını biliyoruz. Bizde de bölgesel, İstanbul ağırlıklı olmak üzere vakalar var. Vakaların yüzde 86’sı İstanbul’da. Ama dediğim gibi kontrol altında. Mobil sağlık ekiplerimizle takibini yapıyoruz. Vatandaşımızın hızla, eksik veya hiç aşısı yapılmayan çocuğu varsa yaptırmasını özellikle öneriyoruz. Biz 3 doz aşıyı bu dönemde önemsiyoruz. ilk iki doz 9 ve 12. aylarda, üçüncü doz ise dört yaşında yapılmalı” dedi. Bakan Koca, 4 bin Suriyeli sağlıkçının istihdam edildiği iddialarına ilişkin olarak ise ödemenin AB fonlarından yapıldığını aktardı.