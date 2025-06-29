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Hız tabelaları yeniden incelenecek

Hız tabelaları yeniden incelenecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0029/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Kısa mesafeler içinde ani değişiklik gösteren hız sınırı tabelaları, sürücülerden gelen şikayetler üzerine yeniden değerlendiriliyor.

İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülecek çalışmada, yaz ayları boyunca 100 bini aşkın noktada trafik levhaları mercek altına alınacak. Özellikle aynı güzergâh üzerinde birkaç yüz metre içinde hız sınırının aniden değiştiği bölgeler ile kavşak ve geçiş noktalarında yer alan tabelalar öncelikli olarak incelenecek. Şehir içi ve şehir dışındaki hız uyarı levhaları, trafiği aksatmayacak ve yaya güvenliğini gözeten bir anlayışla yeniden konumlandırılacak, gerekirse kaldırılacak ya da sabit bırakılacak.

BİLİMSEL VERİLERE GÖRE DEĞİŞİM

Çalışma kapsamında, hız tabelalarının hangi sıklıkta yerleştirilmesi gerektiği, vites geçişleri ve araçların hızlanma-durma dinamikleri gibi teknik veriler ışığında değerlendirilecek. Araçların mekanik yapısıyla çelişen ya da sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen tabelalar yeniden düzenlenecek. Örneğin, 500 metre içinde 60’tan 50 kilometreye düşen bir hız limiti, araç dinamiklerine uygun değilse değiştirilecek. Özellikle şehir içinde bu levhaların zaman zaman “ceza tuzağı” olarak algılanması, yetkililerin harekete geçmesinde etkili oldu.

YASA TEKLİFİ EKİME KALDI

Öte yandan AK Parti kaynakları, trafik cezalarıyla ilgili yeni yasa teklifinin geri çekilmediğini, ancak söz konusu levha ve radar incelemelerine dair ortak raporun tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Meclis gündeminde olan teklifin ekim ayında yeniden Genel Kurul’a geleceği belirtilirken, "Bu rapor doğrultusunda kanunda bir değişiklik yapılmayacak. Cezalarda indirim söz konusu değil. Amacımız, hız levhalarıyla ilgili olumsuz algıyı düzeltmek" değerlendirmesi yapıldı.



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