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Metro istanbul işçileri grev kararı aldı

Metro istanbul işçileri grev kararı aldı

13:0125/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Metro İstanbul işçileri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev ilanı yazısını astı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul’da çalışan işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev sürecini başlattı. TÜRK-İŞ'e bağlı Demiryol-İş Sendikası üyesi işçiler, Esenler’de bulunan Metro İstanbul Genel Müdürlüğü önünde toplanarak grev ilanını kurum binasına astı.


"Emekçilerin dayanacak gücü kalmadı"

Demiryol-İş İstanbul Şube Başkanı Resul Aktaş, 14 Kasım 2024’te başlatılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, 60 günlük yasal süreç ve 20 günlük arabuluculuk süresinin ardından hâlâ uzlaşma sağlanamadığını belirtti. Aktaş, “Arabulucu uyuşmazlık tutanağı sendikamız genel merkezine ulaşmıştır. 6356 sayılı yasa gereği grev sürecimiz resmen başlamıştır.” ifadelerini kullandı.


"Şehrin yükünü biz taşıyoruz"

Metro İstanbul’un günde ortalama 3,5 milyon yolcuya hizmet verdiğini hatırlatan Aktaş, işçilerin gece gündüz demeden şehri ayakta tuttuğunu vurguladı.
Maaş dağılımındaki adaletsizliğe
dikkat çeken Aktaş, “
Yönetim maaş giderlerinin dörtte üçünü beyaz yakalıya, dörtte birini mavi yakalıya ayırıyor. Eşit ücret yok, emekçilerin sabrı tükenmiş durumda.”
dedi.

Grev resti: adım atılmazsa uygulamaya konacak

Yönetimden beklentilerinin karşılanmadığını söyleyen Aktaş,
“İşveren olumlu bir adım atmazsa, üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Yasal grevimizi kararlılıkla uygulamaya koyacağız.”
şeklinde konuştu.

İşçiler, konuşmaların ardından grev ilanını Metro İstanbul binasına asarak süreci resmen başlattı.

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