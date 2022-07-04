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İbrahim Tatlıses Sincanlıları coşturdu

Sincan Belediyesi İbrahim Tatlıses konseriyle unutulmaz bir güne imza attı.

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İbrahim Tatlıses Sincanlıları coşturdu
​İbrahim Tatlıses Sincanlıları coşturdu

Sincan Belediyesi yaz konserlerinin bu haftaki konuğu duayen sanatçı İbrahim Tatlıses oldu. İmparator lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, birbirinden güzel şarkılarıyla Sincanlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Çevre ilçelerden de Tatlıses hayranları Sincan’a akın etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincanlı vatandaşları ünlü sanatçılarla buluşturmaya devam ediyor. Yaz konserleri kapsamında gerçekleşen açık hava konserlerinin bu haftaki konuğu 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kurmuş, Türk müziğinin duayen isimlerinden İbrahim Tatlıses oldu. Sincan’da büyük bir coşkuyla karşılanan İbrahim Tatlıses verdiği konserle sadece Ankara’da değil Türkiye’de ses getirdi.

Sincanlı vatandaşlar İbrahim Tatlıses şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, imparator da şarkı aralarında Ankara’da yaşadığı anılarını anlatmayı ihmal etmedi.

Sincan Kent Meydanı'nda düzenlenen konserde Sincanlılar müzik dolu bir gece yaşadı. Konser öncesi Sincanlılara seslenen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bu şehre hizmet etme fırsatı verdiği için Allah'a şükürler olsun. Sizin mutluluğunuza ve bu coşkunuza vesile olmamı nasip ettiği için sonsuz şükürler olsun" dedi. İbrahim Tatlıses de Başkan Ercan’a kendisini Ankara’yla buluşturduğu için teşekkür etti.

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