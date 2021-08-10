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İğne oyası dünya vitrininde: Japonlar yoğun ilgi gösterdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel zenginliklerimizden olan iğne oyasını geniş kitlelere duyurmak amacıyla ‘Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali’ düzenledi. Birbirinden değerli 30 eserin katıldığı yarışmaya, özellikle Japonlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ İğne oyası dünya vitrininde: Japonlar yoğun ilgi gösterdi
Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bu sene ikincisi yapılan festivale, eser başvuru ve teslimleri kabul edildi.

Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, anavatanı Türkiye olan iğne oyasını tüm dünyaya tanıtmak ve korunmasını desteklemek amacıyla ‘Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali’ düzenledi. Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bu sene ikincisi yapılan festivale, eser başvuru ve teslimleri kabul edildi. Özellikle Japonların yoğun ilgi gösterdiği tasarım yarışmasında, birbirinden değerli toplam 30 eser yer aldı. Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan, oya araştırmacısı ve koleksiyoner Emine Semra Erkan, Japon koleksiyoner Ikumi Nonaka ve koleksiyoner İbrahim Koca’dan oluşan jüri üyeleri, Türkiye, Japonya ve Yunanistan’dan yarışma için Bursa’ya gönderilen iğne oyası çalışmalarını titizlikle inceledi.

GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ

  • Büyükşehir Belediye Başkanvekili Halide Serpil Şahin, “Türkiye’nin bu kültürel mirasının tanınması ve korunmasını desteklemek, yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla Uluslararası Online İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali’ni düzenledik. Festivale katılarak kültürel mirasın tanınması ve korunması için emeğini sunan katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi. Jüri üyesi Ikumi Nonaka, Japonların Türk kültürünü çok sevdiğini ve iğne oyasıyla uğraşan çok fazla Japon olduğunu söyledi. Japonya’da tanıtım amaçlı birçok iğne oyası sergisi düzenlediklerini anlatan Nonaka, “Bu yarışmaya Japonlar çok fazla katılım sağladı. Amaçları yarışmayı kazanmak değildi. Yaptıklarını Türk kadınlarıyla paylaşmak ve göstermekti.” dedi.
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