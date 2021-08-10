​ İğne oyası dünya vitrininde: Japonlar yoğun ilgi gösterdi

Bursa’nın sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmek adına çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, anavatanı Türkiye olan iğne oyasını tüm dünyaya tanıtmak ve korunmasını desteklemek amacıyla ‘Uluslararası İpek Oya Tasarım Yarışması ve Festivali’ düzenledi. Kültür Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda bu sene ikincisi yapılan festivale, eser başvuru ve teslimleri kabul edildi. Özellikle Japonların yoğun ilgi gösterdiği tasarım yarışmasında, birbirinden değerli toplam 30 eser yer aldı. Nişantaşı Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hülya Tezcan, oya araştırmacısı ve koleksiyoner Emine Semra Erkan, Japon koleksiyoner Ikumi Nonaka ve koleksiyoner İbrahim Koca’dan oluşan jüri üyeleri, Türkiye, Japonya ve Yunanistan’dan yarışma için Bursa’ya gönderilen iğne oyası çalışmalarını titizlikle inceledi.

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