İHA'lar stratejik güç haline geldi

Milli İstihbarat Akademisi, Rusya-Ukrayna Savaşı’nda insansız hava araçlarının (İHA) oynadığı kritik rolü ele alan kapsamlı bir rapor yayınladı. “Rusya-Ukrayna Savaşı’nda İHA Kullanımı: Modern Savaşın Yeni Oyuncuları ve Geleceğin Teknolojik Dönüşümü” başlıklı raporda, İHA’ların modern savaş doktrinlerini dönüştüren etkisine dikkat çekildi. Raporda, keşif, gözetleme, saldırı ve elektronik harp gibi alanlarda etkin şekilde kullanılan İHA’ların çatışma sahasında stratejik üstünlük sağladığı vurgulandı. Teknolojik gelişmelerin savaşın doğasını köklü biçimde değiştirdiği belirtilirken, İHA’ların artık sadece destekleyici değil, belirleyici bir unsur haline geldiği ifade edildi. Rapor, Rusya-Ukrayna Savaşı’nı İHA teknolojilerinin performansını gözlemlemek açısından adeta bir “test ortamı” olarak nitelendiriyor. Ayrıca elektronik harp sistemlerinin, yalnızca fiziksel değil siber düzeyde de savaşın bir parçası haline geldiği belirtildi. Milli İstihbarat Akademisi’nin değerlendirmesine göre, İHA’lar yalnızca savaş alanlarının kaderini değil, aynı zamanda savunma sanayisinin gelecekteki yönelimlerini de belirleyen temel faktörler arasında yer alıyor.