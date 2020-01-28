Gündem Depremden etkilenen Süryani kilisesine yardım ulaştırıldı Biz bütün Türkiyeye dua ediyoruz
ELAZİĞ

​​İHH’dan depremden etkilenen Süryani kilisesine yardım: Biz bütün Türkiye’ye dua ediyoruz

Depremden etkilenen Süryani kilisesine yardım ulaştırıldı: Biz bütün Türkiye’ye dua ediyoruz

İHH İnsani Yardım Vakfı, Elazığ'daki depremde hasar gören Süryani Kadim Kilisesi'ne AFAD’ın yönlendirmesiyle çadır, gıda, elektrikli soba ve battaniye yardımında bulundu. İHH ayrıca deprem sebebiyle hasar gören kilisenin bahçesine çadır kurulumu gerçekleştirdi. Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Rahibi Muşe Dağ, "Allah memleketimizi kazadan, kötülükten korusun. Biz bütün Türkiye’ye dua ediyoruz. İnsanlarımız öldü kolay bir şey değil. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İHH, Süryani Kadim Kilisesi'ne çadır, gıda, elektrikli ısıtıcı ve battaniye ulaştırdı ve kilisenin bahçesine çadır kurdu.
İHH, Süryani Kadim Kilisesi'ne çadır, gıda, elektrikli ısıtıcı ve battaniye ulaştırdı ve kilisenin bahçesine çadır kurdu.

Elazığ ve Malatya’daki depremin ardından bölgeye ulaşan İHH İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, yaraların sarılması için faaliyetler gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İHH, AFAD’ın koordinasyonuyla depremden dolayı ağır hasar alan 200 yıllık Süryani Kadim Kilisesi'ne çadır, gıda, elektrikli ısıtıcı ve battaniye ulaştırdı ve kilisenin bahçesine çadır kurdu.

“Bize ulaşan ilk sizler oldunuz”

Süryani Kadim Kilisesi Ruhani Rahibi Muşe Dağ, deprem gecesi kilisede oturuyorlarken sallantıyı hissettiklerini anlattı. Depremin uzun sürmemesi nedeniyle kiliselerinin depreme dayanabildiğini aktaran Rahip Dağ, depremin ardından geri dönüp Allah’tan kendilerine ve insanlara merhamet etmesi için dua ettiklerini ifade etti.

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İHH'dan Arakanlı Müslümanlara kış yardımı

İHH Arama Kurtarma ekipleri, depremin dördüncü gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Kilisede derin çatlaklar oluştuğunu söyleyen Dağ, korktuklarını ifade ederek evleri yıkılan insanlar için üzüldüklerini belirtti. Dağ, şöyle konuştu:

  • “Derin çatlaklar oluştu. Korktuk. Yazık oldu, üzüldük evleri yıkılan insanlara. Bu zamana kadar böyle deprem olmamıştı. Cemaatimiz 2 aile, cemaatimiz küçük. O yüzden ihtiyaçlarımızı karşılayamadık. Biz talep ettik, çevremizdeki arkadaşlarımıza söyledik. Sizlere ulaşmışlar ve siz de bize olumlu dönüş yaptınız. Çadıra, battaniyeye, ısıtıcıya, yiyecek ve yardım malzemelerine ihtiyacımız vardı. Geldiğiniz ve ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Durumumuzu gördünüz pek bir şeyimiz yok idare etmeye çalışıyoruz. Bize ulaşan ilk sizler oldunuz. Türkiye’den yardım gönderenlere ve bu yardımı bize ulaştıranlara teşekkür ederiz. Allah memleketimizi kazadan, kötülükten korusun. Biz bütün Türkiye’ye dua ediyoruz. İnsanlarımız öldü kolay bir şey değil. Allah bir daha yaşatmasın.”

İHH, battaniye, gıda gibi ihtiyaçları verdi.

İHH ekipleri depremzedelerin yanında

Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem sonrasında acil koduyla harekete geçen İHH Arama Kurtarma ekipleri, depremin dördüncü gününde de depremzedeleri yalnız bırakmadı. 314 kişi 1 bir arama kurtarma köpeğinden oluşan ekipler, bir yandan arama kurtarma faaliyetlerine destek verdi diğer yandan da yaraların sarılması için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam ediyor.

İHH Arama Kurtarma’nın köpeği Altar, Elazığ’daki enkazlarda 5 kişinin yerini tespit etti
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İHH Arama Kurtarma’nın köpeği Altar, Elazığ’daki enkazlarda 5 kişinin yerini tespit etti
Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan İHH'nın arama kurtarma köpeği Altar, beş kişinin bulunmasını sağladı. Enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar sırasında Altar'ın tepki verdiği yerleri arayan ekipler 5 vatandaşa ulaştı.


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