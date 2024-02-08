İhyanın yol haritası

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin ihyası için çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yayınladığı raporda bu yıl deprem bölgesine yapılacak yatırımlar için yol haritası çizdi.

6,6 MİLYARA 2 BİN KIRSAL KONUT

Bu kapsamda, Merkezi Yönetim Bütçesinden AFAD’a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut GYO, İLBANK, KGM ve DSİ aracılığıyla 2023 yılında afet konutu yapımı ve alt yapı giderlerinde kullanılmak üzere 811 milyar TL tahsis edildi. Deprem bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Deprem Sonrası İyileşme ve Yeniden İmar Projesi Dünya Bankası finansmanı ile 2023 yılı Yatırım Programına alındı. Proje kapsamında 2 bin 500 kırsal konut inşa edilecek. Bunun proje maliyeti de 7 milyar lira olarak belirlendi.

OKULLAR 3 YILDA TAMAMLANACAK

Deprem bölgesinde eğitimin hızlı bir şekilde başlaması için de çalışmalar ilk haftadan başlamıştı. Geçtiğimiz yıl prefabrik okul yapımı projesi için 2 milyar TL ödenek tahsis edildi. 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığına 11 ildeki deprem yatırımları için toplam 10,5 milyar TL ek bütçe verildi. Bu yıl için deprem bölgesinde yapımı üç yıl içerisinde tamamlanması planlanan yaklaşık 62,6 milyar TL proje bedeline sahip okul yapım projeleri yer aldı.

ÜNİVERSİTE VE YURTLARA 3,6 MİLYAR

Depremde hasar gören yapıların yeniden inşası, güçlendirilmesi ve bakım-onarımları kapsamında zarar gören üniversitelere 1,1 milyar TL ödenek tahsis edildi. Deprem bölgesinde hasar görmüş yurtların güçlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan bakım-onarımların gerçekleştirilebilmesi amacıyla da 2,5 milyar TL ödenek verildi.

SAĞLIĞA 28,2 MİLYAR LİRA KAYNAK

Depremlerin ardından zarar gören ve bölgede ihtiyaç olan sağlık kuruluşlarının yapımına başlandı. Depremden sonraki 1 yıl içerisinde bölgede 3 hastane açıldı. Tüm sağlık yapılarının yenilenmesi ve yapılması kapsamında, 2024 yılında 28,2 milyar TL kaynak ayrıldı.







