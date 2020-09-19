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POLİTİKA

İl başkanlarına üye talimatı: İstanbul başardı sıra sizde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün video konferans yöntemiyle katıldığı AK Parti il başkanları toplantısının basına kapalı kısmında teşkilata yeni üye yazılımı konusunda uyarılarda bulundu.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Recep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti il başkanları toplantısında, AK Parti’nin 1 milyon yeni üye hedefi olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Yeni üye konusunda İstanbul güzel bir başarı yakaladı. Şimdiye kadar 601 bin yeni üyemiz oldu. İstanbul başardı, aynısını sizden de bekliyorum” dediği öğrenildi. Toplantıda kongre süreci de gündeme geldi. İl kongrelerinin ekim ayında yapılacağını ifade eden Erdoğan, “İl kongrelerinin büyük çoğunluğuna geleceğim. Katılamadıklarıma da video konferans yöntemiyle bağlanacağım. Bugüne kadar 577 ilçe kongremizi gerçekleştirdik. Kongreler sonucuna göre, yüzde 51 yeni ilçe başkanımız ve yeni yönetimleriyle yola devam ediyoruz. Son iki senede bu oran yüzde 61’i buluyor” ifadelerini kullandı.

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