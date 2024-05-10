İlk yarış TBB için

Haziran başında yapılması planlan seçimler öncesi Yavaş, CHP’nin belediye kazandığı milletvekillerinden randevu istemeye başlarken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın yerel yöneticilerden de destek aldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İmamoğlu’nu ise Ege ve Trakya belediye başkanları destekliyor. İki aday da genel merkeze markaj uyguluyor.
KULİSE BAŞLADILAR
TBB seçimlerinde büyükşehirlerin yanı sıra il belediyeleri delege oluyor. Nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin de oy kullanma hakkı bulunmakta. Nüfusu 100 binin altında olan büyükşehirdeki ilçelerde ise o ilçe adına şehir delege gönderiyor. İmamoğlu ve Yavaş ikilisi etrafında düğümlenen yarışta Türkiye Belediyeler Birliği yarışı için Saraçhane ekibi “Burada usul İstanbul’undur” değerlendirmesini yapıyor.
GENEL MERKEZ İMAMOĞLU
Yavaş’a destek veren başkanlar ise Adıyaman, Afyonkarahisar gibi Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın belediye başkanları. Yavaş’ın TBB’yi daha iyi yöneteceğini savunuyor. Öte yandan Yavaş’ın bu seçimler için Meclis’teki bazı milletvekillerinden randevu istediği öğrenildi.