|
Gündem

İlk yarış TBB için

CHP’de 2028 Cumhurbaşkanlığı seçiminin iki forveti olarak gösterilen Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, ilk provayı Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçiminde yapıyor.

Mehmet Güney
04:00 - 10/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:54 - 10/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.
Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş.

Haziran başında yapılması planlan seçimler öncesi Yavaş, CHP’nin belediye kazandığı milletvekillerinden randevu istemeye başlarken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın yerel yöneticilerden de destek aldığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre, İmamoğlu’nu ise Ege ve Trakya belediye başkanları destekliyor. İki aday da genel merkeze markaj uyguluyor.

KULİSE BAŞLADILAR

TBB seçimlerinde büyükşehirlerin yanı sıra il belediyeleri delege oluyor. Nüfusu 100 binin üzerinde olan ilçe belediyelerinin de oy kullanma hakkı bulunmakta. Nüfusu 100 binin altında olan büyükşehirdeki ilçelerde ise o ilçe adına şehir delege gönderiyor. İmamoğlu ve Yavaş ikilisi etrafında düğümlenen yarışta Türkiye Belediyeler Birliği yarışı için Saraçhane ekibi “Burada usul İstanbul’undur” değerlendirmesini yapıyor.

GENEL MERKEZ İMAMOĞLU

Yavaş’a destek veren başkanlar ise Adıyaman, Afyonkarahisar gibi Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın belediye başkanları. Yavaş’ın TBB’yi daha iyi yöneteceğini savunuyor. Öte yandan Yavaş’ın bu seçimler için Meclis’teki bazı milletvekillerinden randevu istediği öğrenildi.



Mustafa Sarıgül İmamoğlu ve Yavaş'ı kızdıracak: Gönlündeki 2028 adayını açıkladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül 2028 seçimleriyle ilgili gündem olacak açıklamalarda bulundu. Gönlündeki cumhurbaşkanı adayını açıklayan Sarıgül, siyasetin uzun vadeli bir şey olduğunun altını çizerek, "Bakarsın hiç umulmayan bir adam öyle büyük bir iş yapar ve bir anda marka olur. Çok marka olan isim bir hata yapar ve sıkıntıya düşer." sözleriyle isim vermeden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etti. Sarıgül, "Daha çok erken ama ben bilgisiyle, becerisiyle, yetenekleriyle yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi'ne grup başkan vekilliği yapmış siyasetin gençlik kollarını, ilçe başkanlığını, il başkanlığını çok iyi bilen Özgür Özel Genel Başkanımıza dikkat et. Dikkat et geliyor" ifadelerini kullandı. Sarıgül'ün sözleri sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.


#Ekrem İmamoğlu
#Mansur Yavaş
#Siyaset
5 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün (10 Mayıs Cuma) okullar tatil mi? 10 Mayıs Cuma okul var mı yok mu? MEB'den 1 günlük iş bırakma grevi açıklaması