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ANKARA

İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen 'cumhuriyet' tiyatrosu

İlkokul öğrencilerine cumhuriyeti anlatmaya çalışan bir öğretmen siyah örtü örterek Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici ifadeler kullandı. Cumhuriyetin gelişinden sonra kıyafetlerin değiştiğine dikkat çekerek şıklık vurgusu yapan öğretmen, 'Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez.' ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen cumhuriyet tiyatrosu
​İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen 'cumhuriyet' tiyatrosu.

Sosyal medyaya yansıyan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda çekilen bir görüntüde, öğretmenin küçük öğrencilere cumhuriyeti kıyafetle anlatmaya çalıştığı görüldü.

Siyahlara bürünen öğretmen, cumhuriyet öncesi dönemi yalnızca koyu renkli giyinerek yüz kapatma olarak öğrencilerine anlattı.

"OSMANLI'DA GÖZLERDE PEÇETE OLUR"

Cumhuriyet öncesini anlatırken, "Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez." ifadelerini kullandı.

İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen Cumhuriyet tiyatrosu
OYNAT 00:52
İlkokul öğretmeninden çarşafı küçümseyen Cumhuriyet tiyatrosu
İlkokul öğrencilerine Cumhuriyeti anlatmaya çalışan bir öğretmen siyah örtü örterek Osmanlı'yı ve tesettürü küçümseyici ifadeler kullandı. Cumhuriyet'in gelişinden sonra kıyafetlerin değiştiğine dikkat çekerek şıklık vurgusu yapan öğretmen, 'Bakın benim neremi görüyorsunuz sadece? Başımı göremiyorsunuz. Sadece gözümü görebiliyorsunuz. Hatta Osmanlı zamanında bazen gözlerde peçete olur, bez olur, gözünüz de görünmez.' ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERDEN ONAY ALMAYA ÇALIŞTI

Daha sonra üzerindekileri değiştirerek mini bir etek, gömlek ve şapka giyen öğretmen, cumhuriyetin şıklık getirdiğini savundu.

"Peki... Eldivenlerim var, kısa eteğim var, şapkam var, çantam var, gömleğim var, ayakkabılarım çok şık... Şık mıyım şimdi? İstediğim gibi giyinebiliyor muyum? Peki, yüzümün diğer yerleri görünüyor mu?" ifadelerini kullanan öğretmen, öğrencilerinden onay sesi almak için sık sık sorularını tekrarladı.

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