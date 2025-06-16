Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın ikinci celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve ayrıca siyasi yasak getirilmesini talep etti.