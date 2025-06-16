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Savcı mütalaasını açıkladı: İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis istemi

Savcı mütalaasını açıkladı: İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve hapis istemi

11:5416/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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Ekrem İmamoğlu için istenen ceza belli oldu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Davanın ikinci celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve ayrıca siyasi yasak getirilmesini talep etti.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesine yönelik tehdit içerikli sözler sarf ettiği iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.


Davanın ikinci celsesinde esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, İmamoğlu'nun 2 yıl 8 aydan 7 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını ve ayrıca siyasi yasak getirilmesini talep etti.


Dava kapsamında, İmamoğlu’nun yargı sürecinin kritik bir aşamaya geldiği ifade edildi. Savcılık mütalaasında, sanığın “tehdit” suçunu işlediği yönünde kuvvetli deliller bulunduğu belirtildi. Bir sonraki duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.


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