İmamoğlu kuyumculuk

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, mal varlığı bildirimini paylaştı. İmamoğlu'nun 2019’da yayınlanan mal varlığında sahibi olduğu dükkan, arsa, mesken ve konutların “değeri” yazılırken, 2024 yılında yayınlanan mal varlığında ise bunların ilk alındığı fiyat yer aldı. İmamoğlu rakamları yüksek göstermemek için sahip olduğu dükkanın bugünkü değerini değil, 2002 yılında aldığı fiyat olan 180 bin TL’yi, yani edinim bedelini yazdı. Yayınladığı bildirimde bu yolu izleyen İmamoğlu, artan mal varlığını gizledi. İmamoğlu’nun mal varlığı beyanında 68 Cumhuriyet ve tam altının değerini 92 bin TL olarak belirtmesi dikkat çekti. Oysa 68 tam altının bugünkü değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL. İmamoğlu’nun mal varlığı beyanında 35 altın bileziğin değerini 204 bin TL olarak yayınlaması da dikkatlerden kaçmadı. 2019’da babası ve şirketlerinin mal varlıklarını açıklayan İmamoğlu, bu yıl ise bunlara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.