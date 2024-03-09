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İmamoğlu kuyumculuk

İmamoğlu malvarlığı beyanında, sahip olduğu taşınmazların güncel değerlerini değil, edindiği tarihteki bedelleri yayınladı. İBB Başkanı’nın 68 Cumhuriyet ve tam altını 92 bin TL, 35 altın bileziği de 204 bin TL olarak değerlemesi alay konusu oldu.

04:00 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:01 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu, mal varlığı bildirimini paylaştı. İmamoğlu'nun 2019’da yayınlanan mal varlığında sahibi olduğu dükkan, arsa, mesken ve konutların “değeri” yazılırken, 2024 yılında yayınlanan mal varlığında ise bunların ilk alındığı fiyat yer aldı. İmamoğlu rakamları yüksek göstermemek için sahip olduğu dükkanın bugünkü değerini değil, 2002 yılında aldığı fiyat olan 180 bin TL’yi, yani edinim bedelini yazdı. Yayınladığı bildirimde bu yolu izleyen İmamoğlu, artan mal varlığını gizledi. İmamoğlu’nun mal varlığı beyanında 68 Cumhuriyet ve tam altının değerini 92 bin TL olarak belirtmesi dikkat çekti. Oysa 68 tam altının bugünkü değeri yaklaşık 1 milyon 100 bin TL. İmamoğlu’nun mal varlığı beyanında 35 altın bileziğin değerini 204 bin TL olarak yayınlaması da dikkatlerden kaçmadı. 2019’da babası ve şirketlerinin mal varlıklarını açıklayan İmamoğlu, bu yıl ise bunlara dair herhangi bir beyanda bulunmadı.

DİLEK HANIM DA ZENGİN

Para ve menkul değer bildirisinde Dilek İmamoğlu'nun, Ekrem İmamoğlu'ndan daha fazla parası olduğu görüldü. Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü’nde 2 dükkan, 2 arsa, 1 meskeni, Büyükçekmece’de 2 dükkan, Çanakkale Ecabat’ta 1 ev ve dam, Balıkesir Edremit’te 1 arsası, 2019’dan sonra Trabzon’da aldığı 1 ofis, 2 dükkan, Çanakkale Bayramiç’de 1 tarla, Balıkesir Edremit’de ev ve arsası bulunuyor. Eşi Dilek İmamoğlu’nun ise Beylikdüzü’nde 1 dükkan ve 1 arsa, 2019’dan sonra edinilmiş; Muğla Bodrum’da mesken, Trabzon’da kargir ev ve arsa, yine Trabzon’da 1 arsa, 1 dükkan ve 1 tarlası bulunuyor.

Bozulmuş deprem yardımını dağıtıyor

CHP'li Elif Köse başkanlığındaki Safranbolu Belediyesi'nin Ramazan ayı için dağıttığı yardım kolilerindeki ürünlerin bozuk olduğu ortaya çıktı. Kumanyaların 1 yıl önce deprem bölgesi için alındığı öğrenildi. Yeni Şafak, Safranbolu Belediyesi'nin 10 Mart 2023 tarihli faturasına ulaştı. Belediyenin Mart 2023'te satın aldığı 16 kalem ürünün “Platin kumanya kolisi” adıyla paketlendiği görüldü. Safranbolu Vergi Dairesi kayıtlı olarak aynı tarihli faturanın kesildiği saat ise “16.17” olarak elektronik arşive aktarıldı. AK Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Ali Büyüközdemir, depremden sonra alınan yardım kolilerinin bir bölümünün 1 yılı aşkın süredir satın alınan firmanın deposunda beklediğini anlattı. Defalarca ikaz edildikten sonra seçime 1 ay kala teslim alınan kolilerin bir mahalleye dağıtıldığını belirten Büyüközdemir, “04.01.2024 tarihi itibariyle unun son kullanma tarihi geçmiş. Onu da ayrı poşete koymuşlar” dedi.

Başkentte uzlaştılar

CHP'nin DEM Parti ile Ankara'da da kent uzlaşısı kurduğu ortaya çıktı. Başkentte CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı mesafeli duran DEM Parti, cezaevindeki Gülten Kışanak'ı aday göstermişti. DEM Parti'nin Ankara Büyükşehir eş başkan adayı Öztürk Türkdoğan, seçime ilişkin açıklama yaptı. Ankara'da 25 ilçenin 22'sinde aday gösterdiklerini belirten Türkdoğan, kent uzlaşısı kapsamında Yenimahalle, Bala, Polatlı’da aday göstermediklerini söyledi.



CHP'de Burcu Köksal krizi derinleşiyor: Sözlerimin arkasındayım Afyon'da DEM'e yer yok
CHP'de Burcu Köksal krizi derinleşiyor: Sözlerimin arkasındayım Afyon'da DEM'e yer yok

CHP’nin Afyon adayı ve milletvekili Burcu Köksal, Afyon'da yaptığı konuşmasında "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her partiye açık olacak." ifadelerini kullanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Afyon'da bir sürçülisan oldu. Kapılar tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır" diyerek Köksal'ı düzeltmişti. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yaptı açıklamada “Şu partilileri belediyeye almam diyen de ya kendine başka iş bulacak, ya da başka parti bulacak” ifadeleriyle Afyon adayı ve milletvekili Burcu Köksal'a tepki göstermişti. Köksal bugün yaptığı konuşmada ise aynı sözlerin arkasında olduğunu ifade ederek "Afyonkarahisar ittifakında DEM ve HÜDA-PAR partileri yoktur. Hiç kimse cümlelerimi kesip biçip cımbızlayıp evirip çevirip başka anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Tavrım nettir." dedi.


#Siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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