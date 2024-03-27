İmamoğlu’na 10 ilçede by-pass

Yeni Şafak’a konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “İBB Büyükşehir Belediyesiyle kavga etmemiz doğru değil bizim iş birliği içinde olmamız gerekiyor. Bizim de Büyükşehir'in şunu yaptırmadı bunu yaptırmadı deme şansımız yok ama şöyle de bir gerçek var engelleniyoruz” dedi.