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Gündem İmmün plazma tedavisinde müjdeli haber Türkiyede ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti
MALATYA TÜRKİYE

İmmün plazma tedavisinde müjdeli haber: Türkiye'de ilk plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, bir süre önce yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı immün plazma yöntemiyle tedavisine başladıkları ve Türkiye'de bu yöntemin ilk kez uygulandığı 56 yaşındaki erkek hastanın koronavirüsü yendiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de ilk kez 5 Nisan'da bünyelerindeki Turgut Özal Tıp Merkezinde yapılan işlemle, yeni tip koronavirüse yakalanıp iyileşmiş ve sonrasında testleri negatif gelen bir hastadan toplanan plazmadan, başka bir hastanın tedavisinde yararlanıldığını hatırlattı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay

Plazma tedavisi uygulanan hastada 72 saat sonra ilk olumlu gelişmeleri tespit ettiklerini 10 gün sonra da hastayı makineden ayırdıklarını vurgulayan Kızılay, şöyle devam etti:

  • "Hastamız yoğun bakımdan servise çıktı. Hastamızın 13 Nisan'da yapılan koronavirüs testi de negatif çıkmıştı, bundan sonra koronavirüsle ilgili bir problemi kalmadı. Ancak uzun süre yoğun bakımda kaldığı için, uzun süre entübe olduğu ve ventilatör cihazına bağlı kaldığı için kas güçsüzlüğü nedeniyle hastamıza birkaç gün, belki bir hafta fizik tedavi vereceğiz. Fizik tedavinin ardından taburcu edeceğiz."

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"Koronavirüsten tümüyle kurtuldu"

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, hastayı plazma uygulandıktan sonraki süreçte yakından takip ettiklerini anlatarak, "Şu anda hastamız koronavirüs hastalığından tümüyle kurtulmuş durumda" diye konuştu.

Türkiye'de ilk kez Kovid-19 hastasına hastanelerinde plazma tedavisi uyguladıklarını belirten Kızılay, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Bu tedaviyle ilgili çok sayıda merkeze de plazma gönderdik. Oralardan da olumlu sonuçlar geldi. Şimdi tüm bu verileri toplayıp, bunları bilimsel olarak değerlendirip, tedavide hangi hastalara uygun, hangi hastalar için plazma tedavisi yerinde olur buna artık odaklanmak gerekiyor. Ülkemizde bu tedavi ve diğer tedavilerin her biri için bu çalışmanın ayrı ayrı yapılma aşamasına geldik. Burada ilk hasta olması önemliydi. İlk plazma verilen hastamızın sonucu önemli, bütün ülke tarafından takip ediliyor. Olumlu bir sonuç aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum."

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"Plazma alındıktan sonra 5 yıl saklanabiliyor"

Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Türkiye'de plazma alma işleminin yaygınlaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

  • "Malatya'dan farklı illere plazma gönderdik. Şu anda elimizde her gruptan bir plazma havuzu oluştu. Bizden isteyen, ihtiyaç olan yerlere gönderiyoruz. Malatya'daki hasta sayımız diğer şehirlere göre belirli sınırdaydı. Yoğun bakımdaki hasta sayımız da azdı. Plazma tedavisi verilebilecek hasta grubu doktorlarımızın uygun gördüğü seçilmiş hasta grubu. Bundan sonra da gerek Kızılay gerek bu işi yapabilecek merkezler daha çok kullanacak diye tahmin ediyorum. Ama ümidim o ki ülkemizde artık hasta sayımızın sıfıra inmesi ve bunların hiçbirini kullanmaya ihtiyaç olmaması. İyileşmiş hastalarımızın şu dönemde plazma bağışçısı olmalarını istiyorum, öneriyorum çünkü plazma alınınca hemen kullanılması gerekmiyor. Plazma alındıktan sonra uygun koşullarda 5 yıl saklanabiliyor."

Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
FOTOĞRAF 11
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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası Malatya'da 60'tan fazla kişinin yapılan testi pozitif çıktı. Bunun üzerine test sonucu pozitif çıkan hastalar Hasan Çalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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Koronavirüse karşı plazma tedavi yöntemiyse ilk olarak Çin'de uygulandı. Bu tedavi yöntemi Çin'den sonra dünyada ve Türkiye'de ilk kez İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de başlatıldı.
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Tedavisi başarıyla sonuçlanan hastaların 14 gün sonra kanından ayrıştırılarak alınan plazmalar, koronavirüs tedavisi süren hastaya nakledilmesiyle başarı elde edildi. İl olarak dün akşam saatlerinde tedavisi tamamlanan hastadan alınan plazma, koronavirüsle tedavisi süren hastaya nakledildi.
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48 ile 72 saat arasında tedavinin yüzde 80 başarıyla sonuçlanması düşünülen bu yöntemle ilgili, Sağlık Bakanlığı ülkedeki tüm aferez merkezlerinde başlatılması talimatını verdi.
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MODERN AŞININ ATASI<br>​<br>​ Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa dün gece iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki Covid-19 evre-4 olan ciddi durumdaki hastaya uyguladıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu an durumu stabil. Tabii ki bulguların anlaşılabilmesi için 48-72 saat süreye ihtiyaç var. Bu süreyi bekliyoruz. Bu tedavi ilk defa Çin'de uygulandı. Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde kullanılmaya başladı. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor.
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Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş şu anda Türkiye'de yaklaşık 2 bin 400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. Fiyat maliyeti ve etkinliği en üst düzeyde olan bir tedavi. Bir tane hastamızdan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Bu topladığımız plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Bundan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz.
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Bu tedavi ilk defa dediğim gibi; dünyada ilk Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda yüzde 80 başarı elde edildi ve hastalar yüzde 80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden Kovid-19 enfeksiyonunda günümüzde şu ana kadar kanıtlanmış standart bir tedavi yok bunu tüm dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu 'İmmum Plazma' iyileşen plazma. Bu tedavi ilk defa dün itibariye Turgut Özal Tıp Merkezi yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık.
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UYGUN DÖNÖRLERDEN PLAZMA TOPLAYABİLİYORUZ<br>​<br>​ Tedavinin 56 yaşında erkek hastaya uygulandığını, donörün de 56 yaşında olduğunu belirten Erkurt, Bu hastalıktan taburcu olduktan 14 gün sonra plazmasını aldık. Bu plazmayı tabi Sağlık Bakanlığı'nın plazma alma kriterleri var. Yayınlanan tebliğde; 18 ile 55 yaş arasındaki kan verebilen, kan verme kriterlerine uygun donörlerden plazma toplayabiliyoruz. Tabi gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce hastalarımızın testlerini bakarak virüsün negatif olduğunu yani bulunmadığını teyit ediyoruz dedi.
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Erkurt, Sağlık Bakanlığı'nın, tüm Aferez Merkezleri, ülke genelinde bulunan kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve Kızılay'a bu yetkiyi verdiğini, bu sayede tüm Türkiye'de bu yöntemin hayata geçeceğini söyledi.
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Çin'den sonra dünyada ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Çin'den sonra yeni tip koronavirüse karşı plazma tedavisi dünyada Çin'in ardından ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde başladı. Virüse karşı yüzde 80 başarı elde edilen tedavi için koronavirüs bulaşması nedeni ile tedavi görerek taburcu edilen kişilerden, tedavisi devam eden hastalara plazma bağışlaması isteniyor.
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