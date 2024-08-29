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Irak'ta düşen SİHA sonrası Dışişlerinden açıklama: Olayın aydınlatılması için koordinasyon sağlandı

Irak, sabah saatlerinde Kerkük'te bir Türk SİHA'sının düştüğünü açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağladığını belirtip, "Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

19:50 - 29/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 19:50 - 29/08/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük'te yaşanan olayla ilgili Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından açıklama yapıldığını belirtti.

"Olayın aydınlatılması için Irak ile koordinasyon sağlandı"

Sözcü Keçeli,
"Olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye, Irak topraklarında yuvalanmış terör örgütüyle mücadelesini, BM Şartı'nın 51. maddesinde yer alan meşru müdafaa ilkesi uyarınca sürdürmektedir."
ifadelerini kullandı.

"Eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır"

Türkiye ile Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunduğunu vurgulayan Keçeli, son dönemde terör örgütü PKK'nın Irak'ta "yasaklı örgüt" ilan edilmesi ve 15 Ağustos'ta Ankara'da imzalanan "Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye dair Mutabakat Zaptı"nın bu yaklaşımın ürünü olduğuna işaret etti.

Keçeli,
"Söz konusu işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eşgüdümün artırılması hususunda her iki ülke de kararlıdır."
ifadesine yer verdi.

Irak tarafının açıklaması

Irak Ortak Operasyonlarından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Kerkük'te bir SİHA'nın düştüğü ifade edilerek, bunun Türk SİHA'sı olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Düşme nedenlerinin ve kazanın koşullarının belirlenmesi amacıyla adli kanıt, hava savunma ve drone operatörlerinden oluşan teknik bir çalışma ekibi oluşturulduğu da bildirilmişti.




#Dışişleri Bakanlığı
#Türkiye
#Irak
#İHA
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