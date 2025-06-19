İran'la kapılar açık kalacak

İran-İsrail Savaşı'nda 1 hafta geride kalırken komşu İran’la Türkiye arasında bulunan sınır kapılarında rutin mesai sürüyor. Sınırda herhangi bir göç dalgasının bulunmadığı bildirilirken ticari giriş çıkışlar dışında herhangi bir hareketlilik bulunmadığına dikkat çekildi. Edinilen bilgilere göre, nükleer bir tehdit olmadığı sürece gümrük kapılarının açık kalacağı öğrenildi. İran ile Türkiye arasında 4 sınır kapısı var. Iğdır’da bulunan Borualan Sınır Kapısı yaklaşık 40 yıldır kapalı. Hakkâri Esendere, Van Kapıköy ve Ağrı Gürbulak sınır kapılarından ticaret normal düzeninde devam ediyor.