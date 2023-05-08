İş dünyasına yön veren ceo'lar t-MBA zirvesi'nde gençlerle buluştu

‘’Herhangi bir alanda başarılı olmaya engel olan şeylerden bir tanesi konuya farklı yönlerden bakamamak. Bu meziyeti kazanmak için insanın çok meraklı olması lazım merak sayesinde insan çok farklı bir deneyim elde edebilir. Bu aynı zamanda büyük bir mücadele gerektiriyor. Fiziksel ve zihinsel olarak çalışmanız lazım. Bunu bir yakıt olarak gördüm. Aynı arabalara konan benzin ya da elektrik şarjı gibi. İnsanın özel merakları da önemli. Spor sanat edebiyat bu konuda Doğa Koleji size imkanlar sağlıyordur. Bunları geliştirin. Çünkü başarının anahtarı zengin bir alt yapıdır.’’