İş dünyasına yön veren ceo'lar t-MBA zirvesi'nde gençlerle buluştu

İş dünyasına yön veren ceo'lar t-MBA zirvesinde gençlerle buluştu.
Bu yıl 5 Mayıs'ta Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 16. Doğa Koleji t-MBA Zirvesi’nde Türkiye’de iş dünyasına yön veren önemli CEO’lar sürdürülebilirlik ajandalarını gençlere aktardı.
Remzi Sanver: Sürdürülebilirlik için gelir eşitsizliğine karşı çıkmak gerekiyor
Berk Çağdaş: Hayatta karşılaşılan sorunların çoğu iletişimsizlikten kaynaklanıyor
Hakan Polatoğlu: Başarının anahtarı zengin bir altyapı
Ömer Barbaros Yiş: Ülkeni tanımadan girişimci olamazsın
Levent Gemici: Fırsat eşitliği önemli
Dr. Gülden Türktan: Evde de olsanız lider olun
Mert Baki: Karbon ayak izini dengeliyoruz
Konuşmaların ardından, sahneye davet edilen t-MBA Akademi Liderleri 16. t-MBA zirvesi mimarlarına, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Remzi Sanver tarafından sertifikaları, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can tarafından ise plaketleri takdim edildi.