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Isınmak için sobayı yakmak isterken yaralanmıştı: 12 yaşındaki çocuk 21 gün sonra hayatını kaybetti

Isınmak için sobayı yakmak isterken yaralanmıştı: 12 yaşındaki çocuk 21 gün sonra hayatını kaybetti

19:503/05/2025, Cumartesi
AA
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Sobayı tutuşturmak isteyen çocuk 21 günlük yaşam savaşını kaybetti. (Foto: Arşiv)
Sobayı tutuşturmak isteyen çocuk 21 günlük yaşam savaşını kaybetti. (Foto: Arşiv)

Konya'da Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken alevlerin üzerine sıçradığı çocuk yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. 12 yaşındaki çocuk 21 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde sobayı yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında ağır yaralanan 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede 21 gün sonra yaşamını yitirdi.

Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken yaralanan B.Ö. (12), tedavi gördüğü Konya Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. B.Ö, ilçeye bağlı Konuklar Mezarlığına defnedildi.

B.Ö. (12), 12 Nisan'da Sarayönü Sanayi Sitesi'nde sobayı tutuşturmak isterken alevler üzerine sıçraması sonucu yaralanmış, Konya Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.



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