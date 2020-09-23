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Gündem İsrail Yunanistanda Zırhlı araç şirketini satın aldı
İSTANBUL

​İsrail Yunanistan’da: Zırhlı araç şirketini satın aldı

İsrail Yunanistan’da: Zırhlı araç şirketini satın aldı

Doğu Akdeniz’de hak iddia eden ve son dönemde Yunanistan ile çok sayıda tatbikat düzenleyen İsrail, şimdi ülkenin en büyük zırhlı araç şirketini satın aldı. İsrail’in Plasan ve SK Group konsorsiyumu, Yunan ordusunun çeşitli zırhlı ve araçlarının en büyük tedarikçisi ELVO’nun sahibi oldu. İsrail’in Yunanistan’da tersane ve korvet gibi başka ortaklıkları da var.

Talha Menteş Yeni Şafak
İsrail’in Plasan ve SK Group konsorsiyumu, Yunan ordusunun çeşitli zırhlı ve araçlarının en büyük tedarikçisi ELVO’nun sahibi oldu.
İsrail’in Plasan ve SK Group konsorsiyumu, Yunan ordusunun çeşitli zırhlı ve araçlarının en büyük tedarikçisi ELVO’nun sahibi oldu.

Doğu Akdeniz’de varlık mücadelesi veren İsrail’den askeri araç hamlesi geldi. Son dönemde Yunanistan ile çok sayıda ortak tatbikat düzenleyen İsrail, şimdi de Yunan askeri araç şirketini satın alarak burnumuzun dibine yerleşmeyi planlıyor. Yunan ordusunun çeşitli zırhlı ve araçlarının en büyük tedarikçisi olan ELVO, yapılan açık arttırma sonucunda İsrail’in Plasan ve SK Group konsorsiyumuna satıldı. Cuma günü İsrailli şirketler Plasan ve SK Group konsorsiyumu teminat mektubunu sundu. Önümüzdeki günlerde anlaşmanın resmileştirilmesi bekleniyor. Özelleştirme yapılacak şirketin yüzde 21’i kamuda kalacak.

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25 MİLYON AVRO GELİR

İsrail konsorsiyumu, önümüzdeki beş yıl içinde ELVO’ya yatırım yapmayı taahhüt ettiği 95 ila 135 milyon avro arasında değerlendirilen bir iş planı sundu. Özelleştirme projesini sağlayan Maliye Bakanı Christos Staikouras’a göre, bu dönemde Yunan devleti 25 milyon avronun üzerinde vergi ve sosyal güvenlik primi toplayacak. Yatırımın tamamının yaklaşık 29 milyon avro olduğu tahmin ediliyor. Yatırımcının iş planı, kademeli olarak 600 personelin işe alınmasını, mevcut altyapının yükseltilmesini, ayrıca Yunanistan’ın üretilecek askeri araçlar ve dış piyasaya satışına izin verilmeyen silahlardan Yunan ordusuna düşük maliyetle satılması için gerekli şartın satış sözleşmesine konulduğu belirtiliyor.

1972 YILINDA KURULDU

Yunanistan Araç Endüstrisi SA, 1972 yılında Stagier Hellas SA olarak kamyon, traktör ve motor üretmek amacıyla kuruldu. 1986 yılında Avusturya iştirakinin Yunanistan’a devredilmesinin ardından şirket, Yunanistan Araç Endüstrisi adını aldı. Yüklü miktarda borcu olduğu öğrenilen şirket, İsrail’e borçlarıyla birlikte satıldı.

İLK ORTAKLIK DEĞİL

  • İsrail’in Yunanistan’da başka ortaklıkları da var. Yunanistan’ın ONEX Neorion Tersanesi ve Israel Tersanesi, Themistocles sınıfı korvetin ortak yapımı için Şubat 2020’de bir işbirliği anlaşması imzaladı. Proje, ABD’nin desteğiyle devam edecek. Amerikan Büyükelçiliği’nin ticari ataşesi Keith Silver, Şubat ayında ONEX ve Israel Tersanesi tarafından düzenlenen ortak bir etkinlikte gemi inşasına yönelik yatırımı, ONEX yatırımını uzun bir geçmişe sahip olan Yunan-Amerikan gemi inşa ilişkilerine açısından önemli gördüğü söyledi. ONEX Neorion Tersanesi ile Israel Tersanesi arasındaki anlaşma, Yunanistan’ın İsrail ile işbirliğini ve stratejik ilişkisini güçlendirmek için genel çerçevenin bir parçası olan olumlu ve sembolik bir gelişme olarak kabul edildi.

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