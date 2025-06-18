İsrail'in amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı sert ifadelerle kınadı. Yazılı bir açıklama yayınlayan Bahçeli, “İsrail, küresel emperyalizmin kiralık katilidir, savaş, saldırı ve yıkımla varlığını sürdürmektedir” ifadelerini kullandı. Bahçeli, "İsrail'in siyasi ve stratejik amacı Anadolu coğrafyasını çevrelemek, terörsüz Türkiye hedefini efendileri hesabına baltalamaktadır" dedi. “Birisi biten diğeri başlayan zincirleme çatışma ve savaşlar dünya barışına büyük zarar veriyor” diyen Bahçeli, küresel düzeyde artan kaotik gelişmelerin insanlığı tehlikeye sürüklediğini belirtti.

İran ile İsrail arasındaki çatışmanın nükleer kaynaklı büyük bir savaşa dönüşme tehlikesi taşıdığını belirten Bahçeli, “Bu cinayet aygıtı barışa ve uzlaşmaya kapalıdır” dedi. Türkiye’nin bölgesel barış adına üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump’ın da çelişkili açıklamaları bir yana bırakıp barışa destek vermesi gerektiğini kaydetti.