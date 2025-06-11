Bahçeli 8 yıl önce uyarmıştı, dediği çıktı: Sosyal medya MHP liderinin bu sözlerini konuşuyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde iç karışıklık büyüyor. Düzensiz göçmen politikalarına karşı patlak veren gösteriler, Los Angeles’ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine yol açtı. Kaliforniya merkezli ayrışma sinyalleri ise gözleri yıllar öncesine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2017’de yaptığı dikkat çeken uyarıyı yeniden gündeme getirdi. “Kaliforniya ayrılırsa ABD ne yapacak?”
ABD’de büyüyen protestolar ve sokağa çıkma yasağı dünya basınını alarma geçirdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm dünyada geniş yankı uyandırırken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2017’de yaptığı çarpıcı çıkış yeniden gündeme geldi.
'ABD Ne Yapacaktır?'
'Bahçeli’nin dediği çıktı'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Bahçeli’nin yıllar önceki çıkışına atıfta bulunarak, paylaşımında şu sözü kullandı: Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile.
2017'den 2025'e ABD'deki krizin yol haritası
Bahçeli Kaliforniya’daki ayrılma taleplerine dikkat çekti: ABD böyle bir durumda ne yapacaktır?
Talepler zayıflıyor, ancak gündemde tutuluyor.
ABD seçim sürecinde eyalet-federal gerilimi tırmanıyor.
Los Angeles’ta protestolar büyüyor, sokağa çıkma yasağı geliyor. Ayrılıkçı söylemler yeniden güçleniyor.
MHP lideri Devlet Bahçeli (2017)
ABD (2025)
Kaliforniya’daki ayrılma taleplerine dikkat çekti.
Kaliforniya’da protestolar artıyor, sokaklar karışıyor.
ABD’nin bu taleplere nasıl karşılık vereceğini sorguladı.
Ayrılma talepleri sosyal medyada ve yerel platformlarda yeniden konuşuluyor.
“ABD böyle bir durumda ne yapacaktır?” diye sordu.
ABD yönetimi, iç güvenliği sağlamakta zorlanıyor.