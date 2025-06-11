Bahçeli 8 yıl önce uyarmıştı, dediği çıktı: Sosyal medya MHP liderinin bu sözlerini konuşuyor

ABD’de büyüyen protestolar ve sokağa çıkma yasağı dünya basınını alarma geçirdi. Yaşanan bu gelişmeler tüm dünyada geniş yankı uyandırırken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2017’de yaptığı çarpıcı çıkış yeniden gündeme geldi.





Mesela Kaliforniya’nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşır, gün yüzüne çıkarsa ABD ne yapacaktır? — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 16, 2017

'ABD Ne Yapacaktır?'

16 Eylül 2017’de sosyal medyada yaptığı paylaşımda Bahçeli, Kaliforniya’nın ayrılıkçı söylemlerini hatırlatarak şu soruyu sormuştu: “Kaliforniya’nın içten içe büyüyen, devamlı zemin tutan ayrılma talepleri iyice somutlaşırsa ABD ne yapacaktır?”





O dönemde fazla ses getirmeyen bu uyarı, bugün yaşananlarla adeta birebir örtüşüyor.

'Bahçeli’nin dediği çıktı'

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir de Bahçeli’nin yıllar önceki çıkışına atıfta bulunarak, paylaşımında şu sözü kullandı: Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile.





Bu ifadeler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok kullanıcı, “Bahçeli’nin dediği çıkıyor” yorumlarında bulundu.





2017'den 2025'e ABD'deki krizin yol haritası

📌 Eylül 2017

Bahçeli Kaliforniya’daki ayrılma taleplerine dikkat çekti: ABD böyle bir durumda ne yapacaktır?





📌 2018–2022

Talepler zayıflıyor, ancak gündemde tutuluyor.





📌 Kasım 2023

ABD seçim sürecinde eyalet-federal gerilimi tırmanıyor.





📌 Haziran 2025

Los Angeles’ta protestolar büyüyor, sokağa çıkma yasağı geliyor. Ayrılıkçı söylemler yeniden güçleniyor.

Bahçeli ne demişti? (2017) - Bugün ne oluyor? (2025)





MHP lideri Devlet Bahçeli (2017) ABD (2025) Kaliforniya’daki ayrılma taleplerine dikkat çekti. Kaliforniya’da protestolar artıyor, sokaklar karışıyor. ABD’nin bu taleplere nasıl karşılık vereceğini sorguladı. Ayrılma talepleri sosyal medyada ve yerel platformlarda yeniden konuşuluyor. “ABD böyle bir durumda ne yapacaktır?” diye sordu. ABD yönetimi, iç güvenliği sağlamakta zorlanıyor.











