ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Karolina'da bulunan Fort Bragg üssünü ziyaret etti.

Burada özel olarak hazırlanmış kurşun geçirmez cam platformun arkasından konuşan Trump, yoğun güvenlik önlemleri altında açıklamalarda bulunarak, "Dış güçler ABD'de iç savaş istiyor. Los Angeles’ı özgürleştireceğiz. Los Angeles tüm mahalleleri yabancı çetelerin kontrolündeki bir çöp yığınıdır. Ülkemiz açıkça işgal ediliyor. Kimse bizimle uğraşmak istemez." ifadelerini kullandı.





Trump'tan Los Angeles çıkışı: Dış güçler iç savaş istiyor Dünya





Los Angeles'ta yaşanan gösterilere değinen Trump, "Kaliforniya'da şahit olduğunuz şey huzurumuza yapılan bir saldırıdır. Ülkemize dış güçler olarak bir işgal içindeler. Denetlenmeden ülkeye yıllarca girdiler." dedi.

Trump, gösterilerde Amerikan bayrağının yakıldığını ve bunun cezasının bir yıl hapis olduğunu da ifade etti.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Karşımızda çok güçlü bir ordu var. ABD ordusu çok güçlü bir ordu. Eğer ABD olmasaydı, şu an herkes Almanca konuşuyor olacaktı.

Belki birazcık Japonca konuşuyorduk. Ama savaşı biz kazandırdık. Elbette biz de kutlama yapacağız ve onu da cumartesi günü yapacağız. Bundan sonra kendi yüceliğimizi kutlamaya başlayacağız. Dünyanın tarihinde gelmiş geçmişin en güçlü ordusu, Amerikan ordusunu kutlamaya devam edeceğiz. İki buçuk asırdır ordumuz savaş alanındaki ateşlerin içinden yürüyerek düşmanlarını yok etmeye devam ediyor. Bu tarz bir güç daha önce hiç görülmedi ve dört yıl boyunca size çok fazla para sağladık. Şimdi de ordu operasyonları için sağlanmış en büyük bütçeyi ayarladık. Bir trilyon doların üzerinde bir bütçe ayarladık.

"Korkunç bir çeteden koruma istiyoruz"

Amerikan adalet anlayışı ve Amerikan özgürlüğünün yüce koruyucuları olarak Amerikan ordusunu istiyoruz tekrar. ABD, ordu sayesinde güçlü. Los Angeles ve Kaliforniya'daki durumla ilgili konuşmak istiyorum. Binlerce ulusal muhafızı buraya yolladık. Korkunç bir çeteden koruma istiyoruz. Ordu mensuplarının hayatları kötü insanların saldırılarına maruz kaldı. Ben buna müsaade etmeyeceğim. Kaliforniya'da şahit olduğunuz şey huzurumuza yapılan bir saldırıdır. Ülkemize dış güçler olarak bir işgal içindeler. Denetlenmeden ülkeye yıllarca girdiler.

"ABD bayrağı yakanların hapis yatması gerekiyor"

Ellerinde çekiçler vardı ve kaldırımları kırıyorlardı. Bunlar gerçekten hayvan. Başka ülkelerin bayraklarını taşımaktan çekinmediler, ellerinde bizim bayrağımızı görmedim. ABD bayrağı yakanların 1 yıl hapis yatması gerekmektedir. Çalışmalara başlayacağız. Anarşinin devam etmesine izin vermeyeceğiz. Provokatörlerin birçoğu Biden hükümeti tarafından alındı.

"Çeteler bizi caydıramayacak"

Bu kontrolsüz göçün büyük bir kaosa dönüştürdüğünü gösteriyor. Tasarıyı geçirmemiz lazım. Sınır güvenliği için bütçemizi ayarlamaya çalışıyoruz. Yasa tasarısını onaylatmaya çalışacağız. Çeteler bizi caydıramayacak. Biz şehirlerin yanmasına izin vermedik. LA sokaklarında sallanan tek canlı bayrak ABD bayrağı olacak.

"Dış güçler ABD'de iç savaş istiyor"

Ordumuzun kahraman nesilleri, ülkemizin istilayla yok edilmesini izlemek için uzak diyarlarda kan dökmedi.

Başkomutan olarak buna izin vermeyeceğim.

Dış güçler ABD'de iç savaş istiyor.

Los Angeles’ı özgürleştireceğiz.

Los Angeles tüm mahalleleri yabancı çetelerin kontrolündeki bir çöp yığınıdır.

Ülkemiz açıkça işgal ediliyor."







