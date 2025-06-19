İsrail'in bombaladığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'ndaki hasar görüntülendi

İsrail'in 16 Haziran Pazartesi günü İran'a düzenlediği saldırılarda hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" olarak bilinen yapıda ağır hasar meydana geldi. Saldırı sonrası patlamanın şiddetiyle binanın büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, içerideki eşyaların dışarı savrulduğu görüldü. Duvarların yıkıldığı, camların büyük bir bölümünün kırıldığı ve ofislerin ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kameraya yansıdı.