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İsrail'in bombaladığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'ndaki hasar görüntülendi

İsrail'in bombaladığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'ndaki hasar görüntülendi

17:2719/06/2025, Perşembe
IHA
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İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nda İsrail saldırısının yol açtığı hasar görüntülendi
İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nda İsrail saldırısının yol açtığı hasar görüntülendi

İsrail'in 16 Haziran'da İran'da hedef aldığı Radyo ve Televizyon Kurumunun (IRIB) yerleşkesinde meydana gelen ağır hasar görüntülendi.

İsrail'in 16 Haziran Pazartesi günü İran'a düzenlediği saldırılarda hedef aldığı İran Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (IRIB) yerleşkesinde bulunan ve "Cam Bina" olarak bilinen yapıda ağır hasar meydana geldi. Saldırı sonrası patlamanın şiddetiyle binanın büyük bölümü kullanılamaz hale gelirken, içerideki eşyaların dışarı savrulduğu görüldü. Duvarların yıkıldığı, camların büyük bir bölümünün kırıldığı ve ofislerin ise tamamen kullanılamaz hale geldiği kameraya yansıdı.


Saldırının ardından yapılan açıklamada, 3 gazetecinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı belirtilmişti.



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