İstanbul için korkutan analiz: 2030'dan önce 7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 60

Deprem gerçeğiyle geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş merkezli 'asrın felaketi' ile bir kez daha hatırlayan Türkiye, olası büyük Marmara Depreminin korkusuyla yaşıyor.

En çok, Türkiye'nin ve bölgenin ekonomi alanında can damarı olan İstanbul'u etkilemesi beklenen depreme karşı korku ve endişeler de her geçen an giderek artıyor.

İngiliz gazetesi The Economist de yayınladığı haberde İstanbul'da beklenen büyük depreme ilişkin korkutan bir analizi paylaştı.

Uzman görüşlerine yer verilen haberde 2030 yılından önce İstanbul'da 7,0 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme ihtimalinin yüzde 60'ın üzerinde olduğu belirtildi.

"İstanbul bir felakete hazırlanıyor"

The Economist’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik haberinde seçimlerin belirleyici unsurunun deprem hazırlığı olduğuna dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen 'asrın felaketi'nin hatırlatıldığı haberde haberde, “İstanbul'un yaşlanan konut envanterinin durumuna ilişkin endişeler, Türkiye'nin güneyinde 53 binden fazla insanın hayatını kaybettiği şiddetli bir depremin yaşandığı geçen yıldan bu yana artıyor. 16 milyon insanın yaşadığı şehir benzer bir felakete hazırlanıyor.” denildi.

"2030'dan önce 7 büyüklüğünde deprem olasılığı yüzde 60"

Deprem tarihine yönelik uzman görüşüne yer verilen haberde, “Alanında önde gelen sismologlar, 2030'dan önce bölgede 7 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme olasılığını yüzde 60'ın üzerinde görüyor.” ifadeleri yer aldı.

İmamoğlu'nun balon vaadine atıfta bulunuldu

Adaylara yönelik yapılan değerlendirmede, Ekrem İmamoğlu’nun 50 bin yeni bina inşa edeceği vaadinde bulunduğu ancak 2019 yılından bu yana belediyenin inşaat şirketinin sadece 10 bin konutun yapımını tamamladığına değinildi.

Öte yandan haberde, Cumhur İttifakı Adayı Murat Kurum'un, seçilmesi halinde beş yıl içinde 650 bin yeni konut teslim etme sözü verdiğine vurgu yapıldı.

"Koltuğu tehlikede olacak"

31 Mart’ta Belediye Başkanlarını ve meclis üyelerini seçmek üzere sandık başına gidecek olan İstanbullu seçmenin depreme karşı hazırlıklı olma konusunda endişeli olduğuna dikkat çekilen The Economist'in haberinde “İmamoğlu'nun koltuğu da tehlikede olacak.” ifadelerine de yer verildi.







