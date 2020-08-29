Maltepe'deki orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.
Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.