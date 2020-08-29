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Gündem Maltepedeki orman yangınında önemli gelişme DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul Maltepe'deki orman yangınında DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltına alındı

Maltepe'deki orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında

Dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de Başıbüyük civarında çıkan ve kısa süre içerisinde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polisin yangına yönelik yaptığı araştırma sonrası bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Maltepe'deki orman yangınında DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.
İstanbul Maltepe'deki orman yangınında DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltına alındı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü.

İstanbul Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı
GÜNDEM
İstanbul Maltepe'deki orman yangını kontrol altına alındı

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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