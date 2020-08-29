İstanbul Maltepe'deki orman yangınında DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltına alındı Maltepe'deki orman yangınında önemli gelişme: DHKP-C ve PKK bağlantılı bir kişi gözaltında Dün akşam saatlerinde İstanbul Maltepe'de Başıbüyük civarında çıkan ve kısa süre içerisinde kontrol altına alınan orman yangınıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Polisin yangına yönelik yaptığı araştırma sonrası bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahsın 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi 29 Ağustos 2020, 06:56 Son Güncelleme: 29 Ağustos 2020, 07:06 DHA