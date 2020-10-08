İstanbul trafiğinde son günlerin rekoru kırıldı: Sağanak yağmur yoğunluğu

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CHP'li Çeviköz'den Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, KKTC'de Kapalı Maraş'ın bir kısmının halkın kullanımına açılmasına ilişkin "Böyle salam keser gibi cadde cadde, sahil kesiti sahil kesiti Maraş'ın açılmasını pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yapılmaması gereken bir hamle olarak görüyoruz." dedi.