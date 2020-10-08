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İSTANBUL

İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu

İstanbul trafiğinde son günlerin rekoru kırıldı: Sağanak yağmur yoğunluğu

İstanbul’da etkisini tüm gün sürdüren yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58’e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu.
İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2 gündür süren uyarılarının ardından İstanbul’da yağmurlu hava sabah saatlerinde başladı. Kötü hava koşulları gün boyunca devam etti. Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur karşısında vatandaşların zor anlar yaşadığı görüldü.

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İstanbul trafiğinde sağanak yağmur yoğunluğun

ANA YOLLARDA BÜYÜK YOĞUNLUK

Akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğuna kalmak istemeyen İstanbullular bugün erkenden yollar düştü. Beklenen dolu yağışı nedeni ile özel araç kullanımı önceki günlere göre azalsa da ana yollarda büyük yoğunluklar oluştu.

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  • Yoğunluk her iki yakada da özellikle TEM ve D-100 Karayolunda etkisini gösterdi. Trafik bazı bölgelerde durma noktasına gelirken, İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.00 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 58’e ulaşarak son günlerin rekorunu kırdı. Trafik yoğunluğunun mesai bitiminde daha da artması bekleniyor.

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