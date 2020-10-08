İstanbul hava durumu: İstanbul'da ne zaman saat kaçta dolu yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceği belirtildi. Son günlerde yapılan dolu yağışı uyarısı sonrasında vatandaşlar hazırlıklarını tamamladı. Bugün İstanbul'da kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Marmara bölgesini etkisi altına alacak yağış ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak? İşte İstanbul dolu yağışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde 8 Ekim Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının birçok ilde hissedilir derecede düşmesi beklenirken, dolu ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.
Vatandaşlar da 8 Ekim dolu yağışı uyarısı nedeniyle hava durumunu merak ediyor. Peki Marmara bölgesini etkisi altına alacak yağış ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak?
BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.
METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Batı kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
BEKLENEN SAĞANAK VE DOLUYA KARŞI VATANDAŞLAR ÖNLEMLER ALDI
İstanbul ve çevre iller için verilen meteorolojik uyarı sonrası vatandaşlar, araçlarının, öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını AVM'lerin kapalı otoparklarına bırakırken, bazıları da D-100 karayolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına pak etti.
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Kimi vatandaşların da etkili olması beklenen dolu yağışına karşı araçlarını halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla kapladığı görüldü.
Öte yandan İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gece boyunca hafif şiddette yağış etkili oldu.