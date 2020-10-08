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İSTANBUL

İstanbul hava durumu: İstanbul'da ne zaman saat kaçta dolu yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasına göre, İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara bölgesinde kuvvetli yağış, dolu ve hortum görüleceği belirtildi. Son günlerde yapılan dolu yağışı uyarısı sonrasında vatandaşlar hazırlıklarını tamamladı. Bugün İstanbul'da kuvvetli sağanak ve dolu yağışı bekleniyor. Marmara bölgesini etkisi altına alacak yağış ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak? İşte İstanbul dolu yağışı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Vatandaşlara dolu yağışı konusunda uyarı yapıldı.
Vatandaşlara dolu yağışı konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde 8 Ekim Perşembe günü kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıklarının birçok ilde hissedilir derecede düşmesi beklenirken, dolu ve ani sel baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

Vatandaşlar da 8 Ekim dolu yağışı uyarısı nedeniyle hava durumunu merak ediyor. Peki Marmara bölgesini etkisi altına alacak yağış ne kadar sürecek? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da dolu saat kaçta yağacak?

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelerde ülkemizin batı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ve Ege Bölgeleri ile Burdur, Isparta, Eskişehir, Düzce ve Bolu çevreleri ile Antalya'nın kuzey ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Yapılan tahminlere göre, kuvvetli rüzgar ile birlikte yağışların, saat 15:00 civarı başlaması bekleniyor.

Balkanlardan yağış geliyor: İki gün etkili olacak
GÜNDEM
Balkanlardan yağış geliyor: İki gün etkili olacak

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Marmara ve Ege (Aydın ve Muğla hariç) bölgelerinde yerel olarak kuvvetli, Trakya kesimi, İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale çevreleri ile Bursa'nın batı ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli olması öngörülüyor.

  • Batı kesimlerde sıcaklığın hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara yağış uyarısı
GÜNDEM
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan vatandaşlara yağış uyarısı

BEKLENEN SAĞANAK VE DOLUYA KARŞI VATANDAŞLAR ÖNLEMLER ALDI

İstanbul ve çevre iller için verilen meteorolojik uyarı sonrası vatandaşlar, araçlarının, öngörülen dolu ve sağanaktan etkilenmemesi için çeşitli tedbirler aldı. Bazı vatandaşlar araçlarını AVM'lerin kapalı otoparklarına bırakırken, bazıları da D-100 karayolu güzergahındaki köprülü kavşakların altına pak etti.

Kimi vatandaşların da etkili olması beklenen dolu yağışına karşı araçlarını halı, kilim, karton ve hava kabarcıklı naylonla kapladığı görüldü.

Öte yandan İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gece boyunca hafif şiddette yağış etkili oldu.

İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
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Perşembe ve Cuma günleri için İstanbul'da il genelinde şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı.
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Sancaktepe ve Maltepe'de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.
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Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.
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Perşembe ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı.
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Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı.
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Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.
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Aracının üzerini naylon muşamba ile kapatmaya çalışan Halil Erdem; “İstanbul'un kapalı otopark sorununu çözmeye çalışıyorum.
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Kendi çapımızda önlemimizi almaya çalışıyoruz. Dolu yağacağını haber aldık, tam emin değiliz ama elimizden geldiğince aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz şeklinde konuştu.
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Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.
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Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü.
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Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun.
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Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum şeklinde konuştu.
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Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti.
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Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.
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İstanbul'da dolu paniği: Köprü altına çeken de var battaniye ile kaplayan da
Meteoroloji'nin perşembe ve cuma günleri için İstanbul'a yönelik şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapmasının ardından aracını kapalı otoparka alamayıp dışarıda bırakmak zorunda kalan vatandaşlar kendi imkanları ölçüsünde önlem almaya çalıştı. Çok sayıda vatandaş arabasını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ederken, aracını evinin önünden ayırmayan ise halı, battaniye, branda ve dışarıdan aldıkları inşaat malzemeleri ile korumaya aldı.


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