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KONYA

7 Ekim hava durumu: Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden 5 il için sağanak uyarısı

Konya, Van, Hakkari, Çanakkale ve Edirne çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteorolojiden yapılan hava durumu açıklamasına göre yağışların Marmara'nın güney ve batısı, İstanbul çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 5 ilin için hava durumu uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı kesimleriyle Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sağanak yağış uyarısı

Akşam ilk saatlerde Konya, Van ve Hakkari'de, gece saatlerinde Çanakkale ve Edirne'de, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve batısı, İstanbul çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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