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Gündem İstanbulda akılamaz görüntüler Demirlerden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar ölüme davetiye çıkardı
İSTANBUL

İstanbul'da akılamaz görüntüler: Demirlerden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar ölüme davetiye çıkardı

İstanbul Basın Ekspres yolunda Ayamama deresi üzerinde bulunan demirden emekleyerek karşıya geçen vatandaşlar bu kadarına da 'pes' dedirtti. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından elektrik kablolarının taşındığı demirler, dikenli tellerle örtüldü.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşların canını hiçe sayarak demirlerden geçmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Vatandaşların canını hiçe sayarak demirlerden geçmesi çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün akşam iş çıkış saatlerinde Basın Ekspres yolundan Bağcılar Mahmutbey’e geçmek isteyen vatandaşlar üst geçidin uzak olmasını bahane ederek Ayamama deresinin üzerinde elektrik kablolarının geçişi için bulunan demirin üzerinden karşıya geçiyor.

Yüksekliği yaklaşık 5 metre olan deredeki demirden emekleyerek geçmeye çalışan vatandaşların bu görüntüsü görenlere pes dedirtti.

İstanbul'da hayrete düşüren görüntü: Metrelerce yükseklikteki demirden karşı yola geçtiler
OYNAT 00:59
İstanbul'da hayrete düşüren görüntü: Metrelerce yükseklikteki demirden karşı yola geçtiler
İstanbul'da bu sabah saatlerinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Ayamama deresi üzerindeki kabloların bulunduğu demirden tehlikeye aldırış etmeden emekleyerek geçenler görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli geçişe jiletli tel örgü ile önlem alındı.


Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen BEDAŞ ekipleri, demirlerin üzerini dikenli tellerle örttü.

Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı
OYNAT 00:32
Otoyolda yol ortasına oturan kadın, ölüme davetiye çıkardı
İstanbul - Çanakkale yolunun Tekirdağ'ın Malkara ilçesi civarında bir kadın, gece yarısı çift şeritli yolun ortasına oturarak, ölüme davetiye çıkardı. Yoldan geçen sürücülere korku dolu anlar yaşatan kadın, tavırlarıyla yürekleri ağza getirdi. Yoldan geçen duyarlı bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri, kadını ezilmekten kurtardı.


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