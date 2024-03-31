İstanbul'da büyük skandal: Oy pusulasında AK Parti'nin bölümünü kestiler

Türkiye bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemleri için birçok vatandaş erken saatlerde okul ve eğitim merkezlerine giderek oyunu kullanmaya başladı.
İstanbul Pendik ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde İlçe Belediye Başkanı Seçimi oy pusulasında AK Parti'nin bölümünün kesildiği ortaya çıktı.
3 pusulada AK Parti bölümü eksik
AK Parti 27. Dönem Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, pusulanın en başında yer alan AK Parti'nin amblemli ve mührün basılacağı bölümünün 3 tane oy pusulasında kesildiğini paylaştı.
"Hırsızlık örneği"
Subaşı, sandık görevlilerine uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı;