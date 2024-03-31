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İstanbul'da büyük skandal: Oy pusulasında AK Parti'nin bölümünü kestiler

İstanbul'un Pendik ilçesindeki Pendik Mesleki Eğitim Merkezi'nde oy verme süreci sırasında büyük bir skandal ortaya çıktı. Bazı oy pusulalarında, AK Parti'nin ambleminin kesildiği görüldü.

10:42 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 10:54 - 31/03/2024 Pazar
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Pendik
Pendik

Türkiye bugün Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08:00'de başlayan oy verme işlemleri için birçok vatandaş erken saatlerde okul ve eğitim merkezlerine giderek oyunu kullanmaya başladı.


İstanbul Pendik ilçesindeki Mesleki Eğitim Merkezi'nde İlçe Belediye Başkanı Seçimi oy pusulasında AK Parti'nin bölümünün kesildiği ortaya çıktı.



3 pusulada AK Parti bölümü eksik


AK Parti 27. Dönem Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, pusulanın en başında yer alan AK Parti'nin amblemli ve mührün basılacağı bölümünün 3 tane oy pusulasında kesildiğini paylaştı.



"Hırsızlık örneği"


Subaşı, sandık görevlilerine uyarılarda bulunarak şu ifadeleri kullandı;


"Sandık Görevlisi arkadaşların DİKKATİNE…İşte bir hırsızlık örneği. Pendik ilçesi Bahçelievler mah. Çıraklık okulunda 3 pusulada Ak Parti amblemli bölüm kesilmiş. İlk başta olduğu için farkedilemiyor. Sandıklardaki arkadaşlar pusulalara dikkat edilsin. LÜTFEN DİKKAT…"




#Pendik
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