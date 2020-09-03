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Gündem İçişleri Bakanlığı düğün genelgesi yayımladı İşte nikah ve düğünlere getirilen kısıtlamalar
İSTANBUL

İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? İçişleri Bakanlığı son dakika düğün genelgesini açıkladı: İşte nikah ve düğün yasakları

İçişleri Bakanlığı 'düğün genelgesi' yayımladı: İşte nikah ve düğünlere getirilen kısıtlamalar

Koronavirüs pandemisi devam ederken, İçişleri Bakanlığı son dakika düğün genelgesi yayımladı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Covid-19 Tedbirleri” konulu ek genelge gönderdi. Vatandaşlar da 'Düğünler yasaklandı mı' sorusunun yanıtını merak eder oldu. İşte son düğün genelgesi hakkında detaylar...

Haber Merkezi AA
81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek.
81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tekrar artışa geçmesiyle birlikte düğünlerde uygulanan kısıtlamalar yeniden getirildi.

Vatandaşlar düğün yasakları ile ilgili son bilgileri araştırıyor. Peki düğün yapmak yasaklandı mı? İşte nikah ve düğünlere getirilen kısıtlamalar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 81 ile koronavirüs genelgesi: Düğün ve nikahlar için tedbirler ülke genelinde uygulanacak

DÜĞÜN GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda 81 il valiliğine "Kovid-19 Tedbirleri" konulu ek genelge gönderdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, daha önce valiliklere gönderilen genelgelerle, salgının kalabalık ortamlardaki yayılım hızı göz önünde bulundurularak düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin tüm illerde mümkün olan en kısa sürede tamamlanması, köy veya sokaklarda yapılan bu etkinliklerin aynı gün içinde kalacak şekilde saat sınırlamalarının il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi istendi.

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DÜĞÜN KISITLAMASI GETİRİLEN İLLER

  • Genelgede, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat olmak üzere 14 ilde daha önce düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklere yönelik çeşitli kısıtlamaların getirildiği hatırlatılarak, gelinen noktada hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle, düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun bugünkü toplantısında alınan tavsiye kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda valiliklerce bazı kararlar alınması istendi.

NİKAH VE DÜĞÜN SÜRELERİ NE KADAR OLACAK?

Genelgede, şu kararlara yer verildi:

"Bu kapsamda 81 ilde; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanması sağlanacak.

Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeni, fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

Salgın böyle yayılıyor: Yasak dinlemediler, düğün konvoyu yapıp kırmızı ışıkta halay çektiler
FOTOĞRAF 9
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da, alınan tedbirler kapsamında düğün konvoyları yasaklandı.
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Yasağa rağmen dün akşam Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarı'ndan düğün konvoyu geçti.
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Trafik lambalarında kırmızı ışık yanması üzerine duran konvoydaki araçlardan inenler, müzik eşliğinde halay çekti.
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Trafik lambasının yeşil ışığa dönmesiyle panik yaşayan grup, hareket eden otomobillere binerek, uzaklaştı.
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Bu sırada konvoydaki araçlardan inen 2 kişi ise, yol ortasında kaldı. İkili bir süre yürüdükten sonra konvoya katılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Salgın böyle yayılıyor: Yasak dinlemediler, düğün konvoyu yapıp kırmızı ışıkta halay çektiler
Koronavirüs salgını etkilerini hala devam ettirmesine rağmen, vatandaşlar tedbirlere uymuyor. Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen oluşturulan düğün konvoyu, kırmızı ışıkta durdu. Konvoydaki davetliler ışıkta araçlarından inip, halay çekti. Şoke eden görüntüler çevredekilerin cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

NİKAH VE DÜĞÜNE GETİRİLEN YASAKLAR

  • Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına hiçbir şekilde izin verilmeyecek. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta) görevlendirilmesi sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelgeyle Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.

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Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 4 Eylül'den itibaren uygulanmaya başlanacak.

DÜĞÜN TEDBİRLERİNE UYMAMANIN CEZASI

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz yerine getirilmesi sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

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