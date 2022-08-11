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İSTANBUL

İstanbul'da feci kaza: 3 yaralı

İstanbul Sarıyer’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbulda feci kaza: 3 yaralı
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İstanbul Sarıyer’de iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 07.00 sıralarında Sarıyer Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan 06 AC 5477 plakalı otomobil ile karşıdan gelen 34 CPN 785 plakalı araç, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda araçların kontrolünü kaybetmesiyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 06 AC 5477 plakalı otomobilin sürücüsü ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
FOTOĞRAF 7
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Çatalca'da Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı.
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Kazada 4 kişi yaralandı.
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Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi.
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Fransa’dan Türkiye’ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.
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Hurdaya dönen otomobilde sürücü Emin A. yara almazken, 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Polis ekipleri kaza bölgesi çevresinde güvenlik önlemi alırken ayakta tedavileri yapılan yaralılar kontrol amaçlı Çatalca Devlet Hastanesi ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
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Sürücü Emin A. kaza sonrası otomobil enkazında uzun süre cep telefonunu aradı. Emin A.’ya polis ve yol bakım ekipleri de yardımcı oldu. Olay yerine çağrılan çekici ile hurdaya dönen otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı ve trafiğe kapanan şerit tamamen açıldı.
İstanbul'da feci kaza: 4 yaralı
Çatalca'da Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, yoldaki elektrik panosuna çarptıktan sonra takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 08.00 sıralarında TEM otoyolu Çatalca-Avcılar istikameti Büyükçekmece Gölü mevkiinde meydana geldi. Fransa'dan Türkiye'ye tatile gelen 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobilde, baba Emin A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce akıllı sistemlerin bulunduğu direğe ve elektrik panosuna çarptı ardından takla attı.

İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
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Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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Kaza, 11.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Beykoz mevkii Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde meydana geldi. Kutlay T.'nin kullandığı beton blok yüklü 34 UR 7050 plakalı İSKİ'ye ait kamyonun iddiaya göre sol ön tekerleği patladı.
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Kutlay T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, aynı yönde giden Ozman Baran Öz'ün kullandığı (21) 34 DRR 698 plakalı otomobilin üstüne devrildi.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kamyonu uzun uğraşların ardından otomobilin üzerinden kaldırdı.
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Hurdaya dönen otomobilden çıkarılan Ozman Baran Öz'ün yaşamını yitirdiği tespit edildi. Öz'ün cenazesi morga kaldırıldı.
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Kamyon şoförü Kutlay T. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle köprü istikametinde bir süre yoğunluk oluştu.
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Trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı
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İstanbul'da feci kaza: TIR otomobilin üstüne devrildi
Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi. Otomobil sürücüsü Ozman Baran Öz (21) hayatını kaybederken, Kutlay T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.


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