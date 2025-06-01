İstanbul'da Kurban Bayramı öncesi havadan trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesinde olası olumsuzlukların önüne geçmek ve vatandaşların emniyetli şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla kent genelinde güvenlik ve trafik denetimlerini artırdı.

Bu kapsamda yapılan denetimlere helikopter de destek verdi.

Havadan ve karadan gerçekleştirilen uygulamalarda, trafiğin yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere il genelindeki ana arterler denetlendi.