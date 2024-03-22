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İstanbul’da 'MAHZEN-17' operasyonu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-17” operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda organize suç örgütü üyesi 40 şüpheli yakalanırken, ele geçirilen çok sayıda silah ve paraya da el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:05 - 22/03/2024 Cuma
Güncelleme: 08:13 - 22/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
'MAHZEN-17' operasyonundan görüntüler
'MAHZEN-17' operasyonundan görüntüler
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz


Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;



📌Kasten yaralama,

📌Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

📌Nitelikli yağma,

📌Yasadışı silah ticareti,

📌Mala zarar verme,

📌Tehdit ve

📌Hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu:

📌2️⃣3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌4️⃣ adet av tüfeği,

📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,

📌Çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek,

📌Döviz ve Türk lirasına el konuldu.


#MAHZEN-17 operasyonu
#Ümit Değirmenci
#Operasyon
25 dakika önce
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