İstanbul’da 'MAHZEN-17' operasyonu: Elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin yaptığı organize suç örgütü çökertildi

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Kasten yaralama,
📌Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
📌Nitelikli yağma,
📌Yasadışı silah ticareti,
📌Mala zarar verme,
📌Tehdit ve
📌Hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi.
📌2️⃣3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌4️⃣ adet av tüfeği,
📌Muhtelif miktarda uyuşturucu madde,
📌Çok sayıda fişek, telsiz ve çelik yelek,
📌Döviz ve Türk lirasına el konuldu.