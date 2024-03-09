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İstanbul'da Mahzen-7” Operasyonları: Elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi

İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:21 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 08:28 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
“Memocan” lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi
“Memocan” lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüphelinin yakalandığını açıkladı.



Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şunları kaydetti:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, silahlı tehdit ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.



Operasyonlar sonucu: 12 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 adet hassas terazi ve çok miktarda paraya el konuldu."

#Mahzen-7” Operasyonları
#Memocan
#Muhammed Uray
#Suç örgütü
32 dakika önce
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