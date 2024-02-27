İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonlar: 432 tabanca ele geçirildi 24 şüpheli gözaltında

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik Kağıthane, Ümraniye, Eyüpsultan ve Zeytinburnu'nda belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, iki bin silah imal edilebilecek malzeme ve çok sayıda silah ele geçirildi.