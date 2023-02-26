İstanbul'da üç binden fazla polisle asayiş uygulaması: 402 şüpheli gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde birinci aşamada 183 noktada 1566 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube Botu katılımıyla dün 20.00-22.00 saatlerinde sabit yol uygulaması yaptı. İkinci aşamada ise 1531 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.