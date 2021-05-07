İstanbul'da yarın hangi semt pazarları kurulacak? İşte detaylar...

Gülay Özdemir ise Yeşillik, sebze aldık. Meyve alacağım. Yarın 3 günlük yasak için son vuruşu yapmayı düşünüyorum. Ramazan diye tatlı alışverişi, sebze, çocukları idare etmelik biraz bir şeyler alacağız, onları idare etmek biraz zor oluyor. Normalde bu pazar çok daha kalabalık olur diye konuştu.