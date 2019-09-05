Gündem İstanbuldaki karakol polislerinin çalışma saatlerinde önemli değişiklik
İSTANBUL

İstanbul'daki karakol polislerinin çalışma saatlerinde önemli değişiklik

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 124 polis merkezi amirliğinde çalışan 5 bin 100 personelin mesai saatleri 15 Eylül'den itibaren 12/24 sisteminden '8 saat çalış 24 saat istirahat et' sistemine geçecek.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, personelin moral, motivasyon ve verimliliğini artırarak iş kalitesini yükseltmek için 12 saat çalışıp 24 saat istirahat eden birimlerdeki görevlilerin mesai saatlerinde iyileştirme çalışması başlattı.

İSTİRAHAT SÜRELERİ UZAYACAK

  • Kısa süre önce pilot olarak Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü'nde denenen ve başarı elde edilen "8 saat çalış 24 saat istirahat et" sisteminin kentteki karakol olarak bilinen 124 polis merkezi amirliğinde de uygulanması için karar alındı.

15 EYLÜLDEN İTİBAREN UYGULAMAYA GEÇİLECEK

Son atamalarla bin takviye yapılarak personel sayısı 5 bin 100'e çıkarılan polis merkezi amirlikleri 15 Eylül itibarıyla 8/24 sistemine geçecek.

İstenilen performans ve başarı elde edildiği takdirde mevcut çalışma sisteminin ekiplerde de uygulanacağı bildirildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası emniyette mesailer 12/12'ye yükseltilmiş, 26 Şubat 2018'de ise 12/24'e düşürülmüştü.

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