İstanbullu yolda kaldı: Otobüsler 6 saat sonra sefere başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) hak edişlerini alamayan Özel Halk Otobüsleri dün kontak kapattı. Günde 15 bin seferle 2 milyona yakın yolcu taşıyan 3 bin 20 Özel Halk Otobüsünün İBB'den 6 milyar liradan fazla alacağı var. Uzun süredir ödenmeyen alacaklar nedeniyle 1930 otobüs esnafı dün sefere çıkmadı, toplu ulaşımda aksama yaşandı.





BELEDİYE TEDBİR ALAMADI

İETT kontak kapatma eylemine karşı otobüs hatlarına ek seferler konulduğunu açıkladı ancak tedbirler yetersiz kaldı. Özel halk otobüsleri çalışmayınca duraklarda yoğunluk yaşandı. Binlerce seferin iptal edilmesi, İETT’ye ait otobüslerin de duraklara dolu gelmesi nedeniyle sabah iş ve okullarına gitmek isteyen İstanbullular yollarda kaldı.





DOLMUŞ VE TAKSİLER ALTERNATİF OLDU

İBB’nin otobüs esnafına borcunu ödemediği için yapılan kontak kapatma eylemi nedeniyle, özellikle aktarma merkezleri olan Şirinevler, Mecidiyeköy, Uzunçayır ve Kozyatağı'ndaki otobüs duraklarında insan seli oluştu. Otobüse binemeyenler dolmuş, minibüs ve taksilere yöneldi. Bu durum metro ve metrobüslerde de yoğunluğa neden oldu.





Parayı yiyeceklerine otobüslerin borcunu ödeselerdi

Darıca’dan Üsküdar’a 3 saatte geldiğini söyleyen Mevlan Baykar, tepkisini “Kontak kapatma eylemine karşı ne acı ki İBB yönetimi herhangi bir önlem almamış” sözleriyle dile getirdi. “Biz bunu yaşamaya mecbur muyuz?” diye soran Baykar, “İnşallah İmamoğlu cezaevinden çıkamaz. İstanbul yönetimini öyle bir hale getirdiler ki paralarını yediler. O paraları yiyeceklerine Özel Halk Otobüsü emekçilerinin paralarını ödeselerdi. Yazıklar olsun” şeklinde konuştu.





İŞE, DERSE GEÇ KALDILAR

Uzunçayır İETT durağında otobüs bekleyen Bahar Salova, derse geç kaldığını belirterek, İBB yetkililerinden otobüslerin alacaklarını ödemesini istedi.

İşe gitmek için Şirinevler’de otobüs bekleyen Ferhat Çiftçi, “Otobüs gelmedi. İş başı yapmam gerekiyor. Mağdur oldum. Mecbur taksiye bineceğim” dedi.

Yine işe gitmeye çalışan Saniye Yılmaz da şunları söyledi: “40 dakikadır bekliyorum. Zaten seferler az. Millet perişan oldu, işe geç kalıyor.”





Anlaşma sağlandı seferler başladı

Avrupa Yakası'nda kontak kapatan esnaf, yaklaşık 120 Özel Halk Otobüsünü Şişli'deki İETT 4. Levent Otobüs Garajı'nda bulunan park ve bakım alanına çekti. Anadolu Yakası'nda da Tuzla Şifa Mahallesi'ndeki 500 T son durağında yaklaşık 100 araç park halinde bekledi. Kentteki ulaşım krizi öğlene doğru çözüldü. İBB ve İETT yetkililerinin Özel Halk Otobüsü temsilcileriyle yaptığı görüşmede 2025 yılı ödeme planı üzerinde mutabık kalındı. İBB, otobüs esnafına, haziran ve temmuz aylarında 2’şer milyar lira, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında ise 1 milyar 500’er milyon lira ödeme yapacağı sözünü verdi. Anlaşma sağlanınca esnaf odası eylemi sonlandırdı, Özel Halk Otobüslerinin çoğu yeniden sefere çıktı. Ancak İBB’nin sözlü taahhüdüne inanmayan bazı otobüs sahipleri kontak açmadı. İBB yöneticileri daha önce de otobüs esnafına ödeme sözü vermiş ancak borç ödenmemişti.





Yaşanan kaos yılların ihmali

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, toplu ulaşımda yaşanan krizin milyonlarca vatandaşı mağdur ettiğini vurguladı: “İstanbulluların mağduriyeti bizi derinden üzmektedir. Ancak bu kriz ne ani bir gelişmenin ne de dış etkenlerin sonucudur. Bu kriz, İBB’nin yıllardır süren ihmali, ilgisizliği ve yönetim zafiyetinin doğrudan bir sonucudur. Bugün yaşanan kaosun tek ve doğrudan sorumlusu, bu süreci yönetemeyen CHP'li İBB yönetimidir. İstanbul'da görevi devraldıkları günden bu yana ulaşım meselesi tam bir kangren haline gelmiştir. Esnafın alın terinin karşılığı derhal ödenerek hem esnafımızın hem de İstanbulluların mağduriyeti giderilmelidir.”



