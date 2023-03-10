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İstanbul’un barajları alarm veriyor

Sıcaklık artışı ve yetersiz yağışlar tüm dünyayı tehdit ediyor. Türkiye’de de kurak geçen kış mevsimi nedeniyle barajların doluluk oranları ciddi oranda geriledi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın en düşük seviyesine (yüzde 35,42) indi. Uzmanlar suyun tasarruflu kullanılması konusunda uyarıyor.

Haber Merkezi
04:00 . 10/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul, baraj.

İstanbul, baraj.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son 9 yılın 9 mart tarihli ölçümleri baz alındığında en düşük seviyesinde kaydedilerek yüzde 35,42 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajların su seviyesi, yüzde 35,42 olarak ölçüldü. Böylece bu oran, son 9 yılda kaydedilen en düşük 9 mart tarihli ölçüm olarak kayda geçti.

KAZANDERE’DE DOLULUK YÜZDE 6

Barajların doluluk oranları Alibey’de yüzde 10,74, Büyükçekmece’de yüzde 30,94, Darlık’ta yüzde 40,77, Elmalı’da yüzde 34,57, Istrancalar’da yüzde 24,89, Kazandere’de yüzde 6,77, Ömerli’de yüzde 52,27, Pabuçdere’de yüzde 6,69, Sazlıdere’de yüzde 33,26, Terkos’ta ise yüzde 31,83 olarak kaydedildi. Verilere göre, bu yıl barajlara düşen yağış miktarı metrekare başına 109,29 kilogram olarak ölçüldü. Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 307,73 milyon metreküp seviyesinde kayda geçti. İstanbul’da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 850 bin metreküp oldu. Melen ve Yeşilçay’dan bu yıl alınan su miktarı 142,81 milyon metreküp olarak gerçekleşti. İstanbul’da içme suyu arıtma tesislerinden bu yıl şehre verilen su miktarı ise 193,86 milyon metreküp olarak belirlendi.

ARTIK HAYVANLAR OTLUYOR

İSKİ istatistiklerine göre 9 Mart tarihli baraj doluluk oranları 2013’te yüzde 85, 2014’te yüzde 28,82, 2015’te yüzde 94,95, 2016’da yüzde 89,04, 2017’de yüzde 87,78, 2018’de yüzde 90,25, 2019’da yüzde 93,28, 2020’de yüzde 63,88, 2021’de yüzde 60,37, 2022’de ise yüzde 83,48 olarak kaydedildi. Havadan görüntülenen Darlık ve Alibey barajlarında daha önce su olan bölgelerden, suların çekildiği görülüyor. Çekilen bölgelerde büyükbaş hayvanların otladıkları görüldü.

Kar az yağdı kuraklık kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce hazırlanan 2022 kasım, aralık ve 2023 ocak aylarını kapsayan 3 aylık kuraklık haritasında Doğu Anadolu Bölgesi “olağanüstü kurak” ve “çok şiddetli kurak” olarak tanımlandı. Uzmanlar barajlardaki doluluğun en çok kar erimeleriyle olduğunu, bu yıl da bölgenin yeterli yağışı almadığını söyledi.

Suyun kıymetini bilmemiz lazım

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Kaya, dünya genelinde küresel ısınmanın etkileri sonucu sıcaklıklarda artış, yağışlarda da azalma olduğunu söyledi. Kaya, “Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye geneli ve ilimizde de yağışların ciddi bir şekilde azaldığını görüyoruz. 1960-2012 yılı verilerine göre ortalama yıllık yağış miktarı Ağrı’da 521,5 milimetre, 2018-2022 verilerine göre 465,8 milimetre. Yıllık yağış ortalamasında 55 milimetre azalmanın olduğu görülüyor.” diye konuştu. Kaya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ağrı’da 1960-2012 yılları arasında kar yağışlı gün sayısının ortalama 49,6 olduğuna dikkati çekerek, “Ancak son 5 yıllık 2018-2022 ortalama verilerine baktığımız zaman burada bunun 29 güne düştüğünü görüyoruz. Bu gerçekten çok ciddi bir tehdit.” diye konuştu. Kaya şunları kaydetti: Son 5 yıl itibarıyla gerek ülke genelinde gerekse bölgemiz genelinde yağış miktarının azaldığı, sıcaklıkların arttığı ve bunun sonucunda da kuraklık riskinin gün geçtikçe kendini daha fazla hissettirdiğini söyleyebiliriz. Bunun neticesinde de en fazla etkilenecek alanlardan bir tanesi tarımdır. Veriler, kuraklığın ciddi bir sorun olarak karşımızda durduğunu göstermektedir. Tedbir olarak suyu çok dikkatli kullanmamız lazım, sulamayı çok dikkatli yapmamız lazım. Devlet ve toplum olarak el ele verip suyun kıymetini bilmemiz lazım ve ona göre kullanmamız gerekir.


Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi
Çanakkale'de kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi

Çanakkale ve bölgesinde yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik tedbirler alındı. Çanakkale Belediyesinden yapılan açıklamada, kentin içme, kullanma ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'ndaki su miktarının 23 milyon metreküpe düştüğü duyuruldu. Yaşanan kuraklık ve barajda su miktarının azalması nedeniyle Çanakkale Belediyesi Encümeninin su kullanımıyla ilgili bazı kararlar alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Konut ve iş yeri önlerinin ve içlerinin hortumla yıkanmasının yasaklanmasına, yüksek su tüketimi olan sanayi tesislerinde suyun tasarruflu kullanılabilmesi için mevcut kullanımları göz önüne alınarak kısıtlamaya gidilmesine, halı ve kilim yıkamalarının yasaklanmasına, şehir şebeke suyu ile hortumla araba yıkanmasının yasaklanmasına, oto kuaför ve yıkama işletmelerinde su tüketiminin aylık 20 metreküp olarak uygulanmasına, halı yıkama, hamam, tuvalet gibi su tüketimi yüksek olan iş yerlerinde ön ödemeli elektronik sayaç takılmasına, yer altı suyu kullanımı varsa mekanik sayaç takma mecburiyetinin getirilmesine, böylece yer altı su kullanımının tespitinin yapılmasına, bahçe sulamalarının sabah ve akşam, mümkünse kuyu suyu ile ve yağmurlama/damlama sistemleri kullanılarak yapılmasına, park, bahçe, yeşil alan, tarımsal amaçlı üretim yapılan yerlerde sulamaların kısıtlanmasına, acil sulama ihtiyacı olan yerlerin yağmurlama, damlama sulama ile su kullanımının minimuma indirilmesine karar verilmiştir." Kararların 30 Nisan'a kadar geçerli olacağı bildirilen açıklamada, su tasarrufuna yönelik tedbirlere uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nca cezai işlem yapılmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi. Bu arada, Çanakkale merkezdeki Salihler Barajı ile Bayramiç Barajı'nda kuraklık nedeniyle yaşanan su azlığı dronla görüntülendi.


#İstanbul
#Kuraklık
#Baraj
1 saat önce
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İstanbul’un barajları alarm veriyor
Çok şükür evimiz oldu
Üç kışı burada geçirmişler
Barış veto edilemez
Altyapının %70’i tamam
Esnafla sohbet
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